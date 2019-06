Von Marcus Deschner

Eberbach. Das war ein Frühling wie aus dem Bilderbuch. Bei der 40. Auflage des Eberbacher Frühlingsfestes am vergangenen Wochenende stimmte einfach alles. Von der Getränkeauswahl über die lukullischen Genüsse bis hin zum Wetter. Das hörte man von Teilnehmern und Gästen.

Wenngleich der Sonntag mit Temperaturen an die 30 Grad Celsius manchen dann doch etwas (zu) heiß war. Dennoch flanierten viele beim verkaufsoffenen Sonntagnachmittag durch die Stadt, besuchten die Geschäfte und deckten sich mit Kleidung, Schuhen, Hausrat, Kosmetika und sonstigem ein.

Die Gastronomie profitierte auch vom Jubiläumsmarkt. Lokale mit Außenbewirtschaftung waren dabei im Vorteil. „Das Fest hat unsere Erwartungen übertroffen“, freute sich Timo Sohns am Stand der Fastnachtsfreunde Eberbach. „Ab jetzt sind unsere Steaks ausverkauft“, sagte Sohns, der mit Mario Brand bei schweißtreibenden Temperaturen den Grill vor der Sparkassen-Einfahrt am Laufen hielt. Da war’s gerade mal halb zwei am Sonntagmittag. Man habe von dem saftigen Grillgut zwar beim Metzger schon nachgeordert, doch der habe jetzt auch nix mehr. Die Hütte, die in diesem Jahr erstmals bei den Fastnachtsfreunden im Einsatz war, habe sich ebenfalls bewährt.

Dieter Heidenreich, der am Bierstand der Adler-Freunde auf dem Leopolds-platz die bis zum Mittag gehende Frühschicht „schob“, berichtete „von etwas geringerem Umsatz“ im Vergleich zum Vorjahr. War aber zufrieden. Wenngleich nicht alle Bänke beim sonntäglichen Frühschoppen, zu dem diesmal die Blaskapelle Gammelsbach die Märsche blies, besetzt waren. Beim Skiclub „Grummer Stegge“ gegenüber zeigte man sich auch zufrieden.

Besonders der Samstagabend mit „Rockabout Aces“ sei sehr gut gelaufen, sagte Mathias Joho. Nicht ganz so gut besucht gewesen sei heuer das Weißwurst-Frühstück am Sonntagmorgen. Den Gästen habe man neben Bier auch Havana, Ficken, Willi und andere angesagte Getränke verkauft.

Zum im nächsten Jahr anstehenden 30. Vereinsjubiläum sei eigens der „Gipfelstürmer, ein Mixgetränk, kreiert worden. Freitag und Samstag seien „super“ gewesen, berichtet Hansi Fried vom VfB, der Wein, Sekt und Bowle im Angebot hatte.

Gut kooperiert und sich ergänzt habe man mit dem SV, der keine zehn Meter entfernt seinen Bierwagen aufgestellt hatte. Dort wurde ebenfalls von mehreren Schankwirten von einem guten Fest berichtet. Der Samstagabend sei schon wegen der Meisterfeier - die Spielgemeinschaft von VfB und SV ist in die Kreisliga Heidelberg aufgestiegen – klasse gewesen.

Thomas Neuer von der Handballgesellschaft Eberbach betonte, dass „das Frühlingsfest eines der besseren der vergangenen Jahre“ gewesen sei. Wobei der Freitag als „der stärkste Tag“ gelte. Die weniger gewordenen Gäste beim Sonntagsfrühschoppen erklärte Neuer mit dem Wegfall des Frühlingslaufs, der viele Gäste in die Stadt gelockt hatte.

Das neue Standkonzept auf dem Leopoldsplatz passe. Die Handballer hatten ihr Zelt nun nicht mehr gegenüber dem ehemaligen „Kettenboot“, sondern in der Verlängerung der Achse Rathaus-Friedrichstraße.

Zufriedenheit auch bei Kuckucks-Vize Markus Scheurich. Burger und Pulled Pork seien auf dem Neuen Markt beim Publikum gut angekommen. Das galt auch für Bratwürste, Steaks und Grillkartoffeln mit Frühlingsquark, die die SG Rockenau vom Schwenkgrill feilbot. „Super“ brachte es Bernhard Walter von der städtischen Kulturabteilung auf den Punkt, als er zum Festverlauf gefragt wurde.