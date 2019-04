Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "2017 war für mein Heimatland ein gutes Jahr", findet Tünde Schweighardt. 2018 stehen in Ungarn Wahlen an, und "das Jahr vor den Wahlen ist immer ein gutes Jahr", denn da setzten Politiker bekanntlich alles daran, um Wähler zu gewinnen.

Tünde und ihr Mann Ferenc Schweighardt sind Nachfahren von "Donauschwaben", die vor rund 250 Jahren nach Ungarn auswanderten. 2006 kam Tünde aus Székesfehérvár - zu Deutsch Stuhlweißenburg - als Studentin für Anglistik und Internationale Beziehungen im Rahmen des Erasmus-Programms nach Deutschland. Seit 2010 leitet sie Integrationskurse an der Volkshochschule in Eberbach.

Zusammen mit den beiden Töchtern wohnen die Schweighardts in Gammelsbach. Dort wurde auch heuer wieder Weihnachten gefeiert, gemeinsam mit Tündes Schwiegermama und Schwager, die eigens dazu aus Ungarn in den Odenwald gekommen waren. In der Weihnachtszeit fahren die Schweighardts schon länger nicht mehr ins Heimatland.

Dafür aber mehrmals im Sommer oder zu Ostern. Dann haben sie auch Gelegenheit, sich über die Situation vor Ort ein eigenes Bild zu machen. Und das sieht nicht so negativ aus, wie es in deutschen Medien allgemein geschildert wird. "Ministerpräsident Viktor Orbán ist in Deutschland nicht der Beliebteste", weiß Tünde Schweighardt. Immerhin wirft man ihm hier vor, die Menschenrechte systematisch einzuschränken. In Ungarn dagegen seien er und seine Partei Fidesz "ziemlich gut" angesehen, insbesondere auch bei jungen Leuten.

Der Flüchtlingspolitik von Orbán und seiner Regierung stehen die Schweighardts allerdings zwiespältig gegenüber. Einerseits fürchten auch sie eine Überfremdung des Landes durch Menschen aus anderen Kulturkreisen. Andererseits sehen sie die Tatsache aber auch kritisch, dass man die Aufnahme von Flüchtlingen komplett verweigert.

"In der EU ist es doch wichtig, dass der Zusammenhalt funktioniert und dass man sich auch in schwierigen Situationen gemeinsam für das Wohlergehen aller in der EU einsetzt", findet Tünde. "Die Menschen in meiner Familie finden es gut, dass keine Flüchtlinge kommen", berichtet sie. "Sie haben Angst vor eventuellen Sicherheitsproblemen in den Städten."

Dann erzähle sie ihnen von ihren eigenen Erlebnissen mit geflüchteten Menschen hier in Eberbach: "Ich habe noch nie etwas Negatives mit Flüchtlingen erlebt. Im Gegenteil, ich habe viele nette Menschen kennengelernt."

Ein anderes Thema, das die Menschen in Ungarn bewegt, ist die wirtschaftliche Situation: "Da gibt es noch große Unterschiede zwischen west- und osteuropäischen Ländern", wissen die Schweighardts. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen liege in Ungarn bei 300 bis 400 Euro im Monat. Ausländische Firmen zahlten zwar Steuern und entlohnten ihre Mitarbeiter besser als einheimische. Aber: "Der Profit wird mit der Schubkarre aus Ungarn herausgefahren." Und dann die Korruption: "Wenn du nicht auf der Seite der Orbán-Partei bist, bekommst du etwa bei Ausschreibungen für größere Bauprojekte keinen einzigen Auftrag", hat der studierte Historiker erfahren.

Bei Telefonaten berichte die Mutter immer wieder von "Besonderheiten", zum Beispiel von Freunden Orbáns, die "plötzlich zu Milliardären werden und alles aufkaufen".

Über die Informationen von Familienangehörigen hinaus verfolgen die Schweighardts die Entwicklungen in ihrem Heimatland auf diversen Nachrichtenportalen im Internet. "Die Medien werden natürlich von Orbán beeinflusst", hat Ferenc festgestellt. "Objektivität fehlt, man muss die Nachrichten kritisch betrachten."

Er lese auch viele Kommentare: "Da schreiben die Leute schon, was sie denken." Deutsche TV-Nachrichten schaue man wenig, hin und wieder dienten Zeitschriften wie der "Spiegel" als Informationsquellen.

Decken sich diese Infos mit denen der ungarischen Medien? "Nein, nicht mal zur Hälfte", meint Ferenc. "Ich dachte immer, die deutschen Medien wären objektiv - das stimmt aber nicht."

Die "Geschichte mit dem ungarischen Zaun" führt er als Beispiel an: "Die Amerikaner haben genauso einen Zaun zu Mexiko. Österreich hat die Grenze dicht gemacht." Doch da fehle der große Protest. "Ich gebe Orbán Recht: es ist durchaus seine Aufgabe, die Außengrenzen der EU zu schützen."

Was erhoffen sich die Schweighardts 2018 für Ungarn? "Dass die Regierenden versuchen, aus ihren Fehlern zu lernen. Dass sie nach der Wahl nicht wieder machen, was sie wollen, sondern Gutes für ihr Land und seine Bürger tun."