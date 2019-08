Eberbach. (mabi) Von Freitag, 23., bis Dienstag, 27. August, lockt der 84. Eberbacher Kuckucksmarkt die Besucher auf das Festgelände in der Au. Über 100 Schausteller und Händler sind dabei. Neben zehn Fahrgeschäften wird an vielen Ständen und Zelten für das leibliche Wohl gesorgt, dazu gibt’s ein großes Angebot an Dingen des täglichen Bedarfs und auch für ein buntes Rahmenprogramm wird gesorgt.

Mit einem Familiennachmittag startet das große Volksfest am Freitag. Von 15 bis 19 Uhr gibt es viele Sonderaktionen. Um 18 Uhr eröffnet Bürgermeister Peter Reichert mit dem Fassanstich unter Mitwirkung des Fanfarenzuges der Stadt den Kuckucksmarkt im großen Festzelt. Die ersten 1000 Besucher können sich über einen Freigetränk-Gutschein freuen. Neu ist in diesem Jahr Festwirt Alfred Groll aus Michelstadt, er übernimmt die Bewirtung der Distelhäuser Brauerei. Im Anschluss unterhält die "SF Band" aus Schwarzach die Gäste im großen Festzelt und ab 22.30 Uhr wird erstmals "Die Schlagermafia" dort einheizen. Im Mostzelt der KG Kuckuck ist "Werner Schifferdecker" ab 19 Uhr für Unterhaltungsmusik zuständig. Im Cha-Cha Zelt steigt ab 20 Uhr mit DJ Chris und Musik aus den aktuellen Charts die "Grand-Opening-Party".

Hintergrund PKW-Parkplätze am Festgelände; P+R Parkplätze in der Innenstadt, B37, Neckarlauer, Bahnhof, Grüner Baum, Güterbahnhofstraße. Busverkehr aus der Innenstadt, den Ortsteilen Eberbachs und aus Schönbrunn zum Festgelände. Der Bus-Sonderfahrplan ist im Rathaus, bei den Stadtwerken und in den Bussen erhältlich. Darüber hinaus wird das Festgelände auch über den regulären [+] Lesen Sie mehr PKW-Parkplätze am Festgelände; P+R Parkplätze in der Innenstadt, B37, Neckarlauer, Bahnhof, Grüner Baum, Güterbahnhofstraße. Busverkehr aus der Innenstadt, den Ortsteilen Eberbachs und aus Schönbrunn zum Festgelände. Der Bus-Sonderfahrplan ist im Rathaus, bei den Stadtwerken und in den Bussen erhältlich. Darüber hinaus wird das Festgelände auch über den regulären Linienverkehr angefahren. (Haltestelle Beckstraße).

[-] Weniger anzeigen

Am Samstag geht es im großen Festzelt ab 11 Uhr zünftig mit der "Sunshine Music Band" los. Ab 21 Uhr startet dann am selben Ort die Band "Friends-Live" durch. Im Mostzelt wird "Stefan Schirmer" ab 19 Uhr für Unterhaltung sorgen. "Back to the roots - Lasst uns die Zeit zurückdrehen" unter diesem Motto steht die "90er & 2000er Party" mit DJ Fit For Fun ab 20 Uhr im Cha-Cha Zelt.

Der Sonntag beginnt im großen Festzelt mit einem bunten Programm. Gestartet wird ab 11 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen, begleitet von der "Trachtenkapelle Mückenloch". Im Mostzelt gibt’s ebenfalls Frühschoppen, ab 11 Uhr mit "Stefan Schirmer". Ab 12 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Biergarten des Cha-Cha-Zelts.

Gegen 18 Uhr geht es dann mit dem großen Trachtenabend im Festzelt weiter. Jeder Besucher, der in Tracht erscheint, bekommt ein Freigetränk. Die "Hessentaler" sorgen für Stimmung. Auch dieses Jahr kämpfen wieder offene Mannschaften aus Eberbach und Umgebung beim Bierzeltwettbewerb um die Krone der Bierzelt-Könige. Für die vier Disziplinen - Maßkrugstemmen, Bierkrugcurling, Wettnageln und Wettmelken - können sich noch Mannschaften von Firmen, Vereinen, Institutionen oder einfach nur Stammtische aus Eberbach und Umgebung (fünf Personen) unter kuckucksmarkt@eberbach.de anmelden. Im Mostzelt setzt sich ab 19 Uhr das musikalische Unterhaltungsprogramm mit "Stefan Schirmer" fort.

Am Samstag und am Sonntag bietet die Firma Heliseven zwischen 11 und 19 Uhr Hubschrauber-Rundflüge an. Vom Rasendreieck auf dem Sportplatz erhebt sich die Maschine, um den Passagieren das Festgelände, die Stadt und die Umgebung aus der Vogelperspektive zu zeigen. Pro Flug (etwa acht bis zehn Minuten) können drei Passagiere zum Preis von 49 Euro pro Person mitfliegen. Anmeldungen und Buchungen sind direkt am Startplatz möglich.

Am Montag steht ab 14.30 Uhr im Stadion "In der Au" das Kinderfest auf dem Programm. Ab 12 Uhr spielt die "Sunshine Musik Band" zum Tag der Betriebe im Festzelt. Ab 19 Uhr spielt nochmals die "Sunshine Music Band" im großen Festzelt, während im Mostzelt um 19 Uhr "Lungos Karaoke Party" steigt. An diesem Abend geht es nochmal rund mit der "Mega Malle Party" mit DJ Cris. Das Cha-Cha Zelt läutet, neben allerlei Specials, zwischen 20 und 22 Uhr die Double-Time ein.

Der Dienstag beginnt mit einem der außergewöhnlichsten Programmpunkte: Ab 9.30 Uhr treffen sich Landwirte aus der Umgebung, um bei der Fleckviehrinderschau ihr Vieh bewerten und die besten Rindviecher auszeichnen zu lassen. Außerdem lädt auch der Eberbacher Heilkräutergarten, gegenüber dem Auftriebsplatz, Besucher zur Besichtigung ein.

Im großen Festzelt steigt der Senioren-Nachmittag. Von 12 bis gegen 16 Uhr werden die Senioren mit beschwingter Musik des "Seniorenblasorchesters Bad Friedrichshall" unterhalten sowie mit speziellen Angeboten an Speisen, Getränken und Kaffee & Kuchen verwöhnt. Um 19 Uhr setzen "Die Steinsberger" den Schlusspunkt unter das umfangreiche Kuckucksmarkt-Programm im Festzelt. Ab 20 Uhr steht die "Cha-Cha Closing Party" mit DJ Chris im Cha-Cha Zelt an.

Um 22 Uhr verkündet das Brillant-Höhenfeuerwerk, dass sich der 84. Eberbacher Kuckucksmarkt dem Ende neigt.