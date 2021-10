Die Pläne zur Schließung der Bebauungslücke in der Straße Neuer Weg findet wegen der vielen Anträge auf Befreiungen im Bauausschuss keine Zustimmung. Foto: Peter Bayer

Eberbach. (by) Der Bau- und Umweltausschuss hat den Antrag auf Neubau eines Mehrfamilienhauses mit drei Wohneinheiten im Neuen Weg abgelehnt. Der Bauantrag war bereits im Mai 2020 Gegenstand von Beratungen im Ausschuss, so Stadtbaumeister Detlef Kermbach, wo das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt worden sei. Damals waren etliche Befreiungen vom Bebauungsplan beantragt gewesen, unter anderem eine Überschreitung der zulässigen Geschossflächenzahl (GFZ) um 40 Prozent sowie die Ausführung eines Flachdachs statt eines zulässigen Satteldachs und weitere Überschreitungen. Zwischenzeitlich sei ein neuer Bauantrag mit geänderten Planunterlagen vorgelegt worden, so Kermbach.

Durch die wegen der vielen Abweichungen erforderlichen Befreiungen würden die Grundzüge des Bebauungsplans berührt. Unter anderem werde die zulässige GFZ noch immer um 37 Prozent (107 m2) überschritten. Auch die Baugrenzen würden durch die Errichtung von Terrassen und Balkonen mehrfach überschritten. Da es ein steiles und schwer zu bebauendes Grundstück sei und es keine Einwände der Nachbarn gebe, könne er bei Überschreitungen in einem gewissen Umfang zustimmen, so Markus Scheurich (SPD). Mit dem Bauherrn hätten bereits Gespräche stattgefunden, informierte die Verwaltung auf Nachfrage. Man sei offen, sich mit dem Bauherrn zusammenzusetzen, um auf ein erträgliches Maß zu kommen und ihn zu unterstützen, sagte Bürgermeister Peter Reichert. Den vorliegenden Antrag lehnte das Gremium jedoch ab.

Zustimmung gab es für zwei Anträge aus Brombach. Den Antrag auf Errichtung einer Betriebshalle als Unterstellmöglichkeit für Fahrzeuge und Geräte, die im Wald benötigt werden, sowie den auf Änderung einer Maschinenhalle in einen Mutterkuhstall, die Errichtung eines unterirdischen Güllebehälters sowie eine Mistplatte im Freilaufbereich.