Auf breite Ablehnung im Bauausschuss stieß der Antrag auf Neubau eines terrassierten Doppelhauses mit sechs Wohneinheiten in der Straße Am Itterberg. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. Ungewöhnlich viele Zuhörer hatten sich am Donnerstagabend zur Sitzung des Bau- und Umweltausschusses in der Stadthalle eingefunden. Grund war der letzte Bauantrag auf der Tagesordnung. Es ging um den Neubau eines terrassierten Doppelhauses mit sechs Wohneinheiten. Dagegen gebe es erheblichen Widerstand, es lägen bereits "sehr zahlreiche Einsprüche" vor, so Detlef Kermbach, Leiter des Stadtbauamts. Er wies darauf hin, dass nur direkt angrenzende Nachbarn dagegen vorgehen können. Die Einwände seien dann von der Baurechtsbehörde zu behandeln.

Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, das gemeindliche Einvernehmen zu dem Antrag unter verschiedenen Vorbehalten zu erteilen. So haben sich die Antragsteller durch den Abschluss einer Vereinbarung mit der Stadt für die Sicherstellung der Erschließung bis zur endgültigen Herstellung der Erschließungsanlage zu verpflichten und wegen der Unterschreitung des vorgeschriebenen Waldabstands von 30 Metern eine Haftungserklärung abzugeben. Ferner hat der Eigentümer der Baugrundstücke mit der Stadt eine Vereinbarung zur Übernahme der Pflegekosten der angrenzenden Waldflächen abzuschließen.

Geplant sei, so Kermbach, im Untergeschoss sechs Garagen sowie Technik- und Funktionsräume. In den darüberliegenden Geschossen sollen je zwei Wohneinheiten erreichtet werden. Das Maß der baulichen Nutzung orientiere sich am Umfang der nordöstlich bestehenden Wohnbebauung. Mit der Bebauung des Grundstücks werde eine der letzten Baulücken entlang des vorliegenden Weges geschlossen. Eine Unterschreitung des einzuhaltenden Waldabstandes werde aus Sicht der Stadtförsterei kritisch gesehen, so Kermbach. Die Verkehrssicherungspflicht müsse durch den Waldeigentümer wahrgenommen werden. Darüber hinaus könne nicht ausgeschlossen werden, dass Steine vom Oberhang in das Baugrundstück einrollen, wie dies bereits in Vergleichsfällen geschehen sei.

"Die CDU wird dem Antrag nicht zustimmen", kündigte Georg Hellmuth nach den Ausführungen als erster die Ablehnung seiner Fraktion an. Er sehe den Punkt der Erschließung nicht gegeben, es gebe keine Möglichkeit für einen Gegenverkehr, das Problem bestehe bereits an der Zufahrtsstraße. Das Ortsbild sei durch die "brachiale Fassade" sehr wohl beeinträchtigt und der geplante Bau unterscheide sich massiv von den bestehenden Gebäuden.

"Die Bebauung muss sich nach dieser Straßenseite richten, und baurechtlich fügt es sich ein", entgegnete Kermbach. Es sei schwer, etwas abzulehnen, was in der Nachbarschaft ähnlich sei. Zudem sei der geplante Bau mit 29 Prozent der Grundfläche noch deutlich unter der zulässigen Obergrenze von 40 Prozent. "Innenverdichtung geht vor, gleiches Recht für alle", fügte Bürgermeister Peter Reichert hinzu.

"Nachverdichtung ja, aber nicht um jeden Preis", kündigte Michael Reinig die Ablehnung der Freien Wähler an. Bei sechs Wohnungen müsse man mit neun KFz-Stellplätzen rechnen. Er habe sich den Feldweg angeschaut. "Wie will man dort mit schwerem Gerät hinkommen? Wer haftet für Schäden? Wir haben eine Sicherungspflicht." Nur 16 Meter Waldabstand halte er für "sehr gewagt". Dem schloss sich Michael Schulz an. Die Erschließung sei extrem problematisch, sie funktioniere leider so nicht.

Rolf Schieck (SPD) bemängelte – nur für sich sprechend – dass es zum Antrag nur eine Zeichnung gebe. In Neckarwimmersbach sei genau das gleiche Vorhaben wegen des mangelnden Abstands abgelehnt worden. Dem hielt Reichert entgegen, dass der Waldabstand in Eberbach mindestens in hundert Fällen unterschritten sei.

"Das Gebäude fügt sich nicht ein, es ist eine durchgehende Fassade, vierstöckig sichtbar – das ist eine massive Bebauung", betonte Kerstin Thomson. Spontanen Applaus gab es für die Ausführungen von Lothar Jost (AGL), der feststellte, dass die Verwaltung mit der Vorlage "deutlich hinter der Sensibilität von 2016 zurückbleibt". Man wolle wegen der Gefahr eine Ausnahme vom Waldabstand nicht zulassen. Auch Hellmuth stelle sich die Frage, was bei der Verwaltung die Abkehr von dieser Einstellung bewirkt habe. Die brachiale Fassade komme auf dem vorliegenden Bild nicht heraus. Es stelle mit vier verbundenen Geschossen eine komplette Abweichung von der Umgebung dar.

"Wir haben viel Zeit für eine Katasteraufstellung verwendet", kündigte Markus Scheurich als einziger seine Zustimmung an. "Eine Baulücke zu schließen ist hier möglich", betonte Reichert. "Sehen Sie es mir nach, wenn ich trotz sehr berechtigter Einwände dafür stimme." Alle übrigen Ausschussmitglieder stimmten wie angekündigt gegen den Bauantrag.