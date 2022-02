Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Früher als angesagt, wird dieser Tage das Gerüst an Vorderseite und Turm der Michaelskirche gestellt. Zügig geht es also schon jetzt mit den Stangen und Brettern aufwärts. Bis das komplette Gerüst gestellt ist, wird es dann doch geraume Zeit dauern. Die evangelische Kirchengemeinde Eberbach lässt sanieren: Turmdach und Turmgemäuer.

Eigentlich war der Start der Baumaßnahmen erst gegen Ende Februar/Anfang März angesagt. Den strengeren Zeitplan bestimmt die Natur: Im Kirchenspeicher gibt es eine größere Population Fledermäuse. Die halten derzeit Winterschlaf, und der Aufbau draußen stört sie jetzt nicht. Später im Jahr kommen die kleinen Säugetiere beim Ein- und Ausfliegen mit den Handwerkern am Turm klar. Als Geschenk für das gute Auskommen miteinander gibt es sogar neue Nistkästen im Gebälk.

Das Dach des 42 Meter hohen Turmes wird von Eternit auf Schindeln aus (grauem) Schiefer umgerüstet. Das ist zwar keine im Odenwälder Buntsandsteingebiet weit verbreitete Farbe, nimmt man einige städtebaulich verunglückte Dächer am Neuen Markt aus. Die Eindeckung des Turmes mit Schiefer ist bautechnisch geboten. In Deutschland gibt es nur noch drei Spezialfirmen, die einen Kirchturm eindecken können. Dieser Auftrag ging nach Thüringen.

Wenn das Gerüst schon einmal steht, werden gleich die Sandsteine am Turm auf Verwitterungen überprüft und ausgebessert oder ersetzt. Dieses Gewerk bleibt bei einem Unternehmer in der Gegend, bei der Firma Klaus Erban Natursteine in Neckargemünd – ein Bruder des Eberbacher Steinbildhauers Wilfried Erban. Die Ersatzsteine werden aus Eberbacher Steinbrüchen geholt und von den Steinmetzmeistern in Neckargemünd behauen. Ob auch der Balkon eine bauliche Ertüchtigung braucht, muss während der laufenden Arbeiten festgestellt werden.

Die Dauer der Maßnahmen bei der Kirche ist bis mindestens Frühsommer angesetzt. Die Baukosten von nach bisheriger Planung unter einer Million Euro trägt die Stiftung Pflege Schönau in der Evangelischen Landeskirche Baden. Eberbachs evangelische Kirchengemeinde muss 8,7 Prozent zahlen. Das regeln altverbriefte Pflichten.

Wenn es schon auf der einen Seite zu klappen scheint: An der Ecke gegenüber verursacht die Baustelle Bahnhofstraße 2 weiter Verdruss. Dem bauleitenden Architekten Peter Kluge ist inzwischen der Geduldsfaden gerissen. Der Generalunternehmer kommt nicht voran. Das Dach ist zwar bereits fertig. Gerade eben wurden die Fenster geliefert und auf die Stockwerke verteilt. Sie könnten innerhalb von zwei, drei Tagen eingebaut sein. Indes ist keine Bewegung auf der Baustelle.

Wenigstens der Bauzaun bei der Hauptstraße sollte zurückgenommen werden. Doch auch da tut sich nichts. Der Architekt hat den Auftragnehmer schon mehrfach angemahnt, die Baustelle "aufzuräumen". So könnte etwas für das Stadtbild an dieser Stelle gemacht werden, meint Kluge .

Der Zaun Richtung Bahnhofstraße müsste ebenfalls zurückweichen und Fahrbahn freigeben, damit auch das Verkehrsschild wenigstens freistünde. Wenn denn die hinter der Bauabsperrung liegenden Kalksandsteine abtransportiert wären. Der Aufforderung, sie abzuholen ist die Baufirma immer noch nicht nachgekommen.

"Mit dem werde ich nicht mehr bauen", kommentiert Peter Kluge seine Erfahrungen mit dem Mannheimer Generalunternehmer. Rechnet man ab dem Antrag der Genehmigung 2017, geht das Bauvorhaben Bahnhofstraße 2 inzwischen in das sechste Kalenderjahr.