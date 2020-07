Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Eigentlich war der offizielle Stabwechsel von Barbara Coors an Dr. Malte Awolin für den 27. März geplant: In einer großen Runde in lockerer Atmosphäre hätte er laut Bürgermeister Peter Reichert stattfinden sollen. Wegen Corona wurde Coors dagegen nun am Montag "im kleinen Rahmen" im Foyer der Stadthalle aus ihrem Dienst als Leiterin der Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd verabschiedet, Malte Awolin wurde zeitgleich als ihr Nachfolger willkommen geheißen. Mitarbeiterinnen und Außenstellenleiter der VHS, Bürgermeister und Vertreter der Mitgliedsgemeinden sowie Landtagsabgeordneter Hermino Katzenstein waren gekommen, um Coors für elf engagierte Jahre zu danken.

Als "Stabwechsel" habe sie den Übergang bezeichnet, wandte Reichert sich nach einer musikalischen Begrüßung durch den jungen Saxophonisten Felix Roh an die ehemalige VHS-Leiterin. Gern griff er als ehemaliger 100-Meter-Staffelläufer das Bild des Sportlers in seinen Ausführungen auf. Sowohl Coors als auch Awolin seien bestens für eine reibungslose Stabübergabe vorbereitet gewesen. Doch die Pandemie bremste den Gang der Dinge aus.

Anders als ein Staffelläufer sei Barbara Coors nie Einzelkämpferin gewesen, fuhr Reichert in seiner Würdigung fort. "Sie haben Ihr Team und ganz viele Menschen entlang Ihres Weges mitgenommen, Sie waren Netzwerkerin wie kein anderer Mensch, den ich in meiner beruflichen Zeit kennen lernen durfte." "Eine klasse Frau am richtigen Platz mit einem grandiosen Team hat Hervorragendes geleistet", fasste Reichert Coors‘ Tätigkeit zusammen. "Sie haben mehr getan als gute Arbeit abzuliefern, weil Sie mit Herzblut und voller Überzeugung Erwachsenenbildung auf der Fläche für die Menschen an die Frau und den Mann gebracht haben." Ihrem Nachfolger wünschte Reichert "Freude an der Arbeit und hoffentlich bald wieder uneingeschränkten Betrieb".

Nach der symbolischen Übergabe eines Staffelstabes an Malte Awolin zog Barbara Coors Bilanz ihrer Tätigkeit an der VHS. Und die begann eigentlich schon vor 26 Jahren, damals an der VHS Künzelsau. Es folgte eine Tätigkeit als Fachbereichsleiterin an der VHS Neckarsulm, bevor Coors 2009 die Position der VHS-Leiterin in Eberbach übernahm. Eindringlich benannte Coors, was für sie "VHS und Bildung" bedeute: nicht das "Eintrichtern von Wissen" sondern das "Lernen mit allen Sinnen und viel Spaß und Freude". Vieles sei in den letzten Monaten digital möglich gewesen, "und doch haben wir auch deutlich gemerkt: wir brauchen unser Leben auch Live und in Echt".

Warum sie ihr Amt trotz aller Begeisterung für die Volkshochschule aufgebe? "Ich habe noch andere Leidenschaften, die im letzten Vierteljahrhundert zu kurz gekommen sind", so Coors. Und "es gibt auch Mauern, an die ich gestoßen bin: Bürokratie, Verwaltungsvorschriften, fehlende Räume…Irgendwann wird frau müde."

Coors‘ Dank ging an den Vorstand für eine konstruktive Zusammenarbeit in all den Jahren, an die Bürgermeister und Gemeinderäte der Mitgliedsgemeinden für ihre Unterstützung vor Ort sowie an die, die bei dieser Feier nicht anwesend waren: die Kursleitenden und die Kursteilnehmer, denn "sie sind die VHS." Ihrem Team, das alle Ideen, Aktionen und Aktivitäten mitgetragen habe, bescheinigte sie: "Wir waren eine tolle Frauschaft."

Nach der Übergabe des Staffelstabes hielt Coors abschließend noch weitere Stäbe für ihren Nachfolger Malte Awolin parat: Ein Mikadospiel für "Geduld und Fingerspitzengefühl" und einen Zauberstab: "Wenn alles andere nichts nützt, dann müssen Sie eben zaubern", gab sie ihm mit auf den Weg.