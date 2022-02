Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. 2007 gegründet und 2011 mit dem Preis "Echo-Klassik" ausgezeichnet, ist "Spark – die klassische Band" inzwischen auf Bühnen zu Hause wie in der Kölner Philharmonie oder der Alten Oper Frankfurt oder im Concertgebouw Amsterdam. Und seit Freitag nun auch bei den Kunstfreunden Eberbach.

Frischen Wind wollen die Vorsitzenden des in die Jahre gekommenen Kunstfreunde-Vereins, Gero Albert und Till Weidenhammer, ins Konzertgefüge bringen. Sie wollen eine neue Hörerschaft für die sogenannte E-Musik gewinnen, klassische Musik auch jungen Menschen zugänglich machen. Der Auftakt auf diesem Weg ist ihnen am Freitag auf beeindruckende Weise gelungen.

Spark ist nicht nur ein im klassischen Repertoire verwurzeltes Ensemble. Die fünf Musiker haben es sich zum Ziel gesetzt, Klassik "neu zu denken" und "eigenwillig, neugierig und unangepasst" mit Minimal Music, Electro und Avantgarde "lustvoll und lässig" zu mixen.

Mit ihrem Programm "Bach – Berio – Beatles" wollten Andrea Ritter und Daniel Koschitzki mit ihren je zehn unterschiedlichen Blockflöten oder der Melodica, Stefan Balazsovics an Violine oder Viola, Victor Plumettaz am Cello und Christian Fritz am Klavier dem Eberbacher Publikum ihre "Hommage an musikalische Heroen" präsentieren.

Zu diesem Anlass füllten nicht nur Abonnenten der Kunstfreunde – mit coronabedingtem Abstand – den Saal des Evangelischen Gemeindehauses. Auch ein gutes Dutzend Schülerinnen und Schüler der achten bis zehnten Klassen des Hohenstaufen-Gymnasiums (HSG) waren gekommen, um sich vom kreativen Umgang der Band mit klassischer Musik begeistern zu lassen.

Bereits am Vormittag hatten sie Gelegenheit gehabt, die Bandmitglieder, ihre Instrumente und ihre Musik im Rahmen eines Workshops aus nächster Nähe kennenzulernen (Bericht folgt). Nun durften sie sie also live im Konzert erleben.

Mit Johann Sebastian Bachs Choral "Zion hört die Wächter singen" stieg das Quintett ganz barock ins Programm ein – zumindest vom Gesamtcharakter her. Denn schnell wurde deutlich, dass die mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten virtuosen Musiker keineswegs bereit waren, sich den Gesetzen irgendeiner Musikepoche zu unterwerfen.

Ohne Überleitung ging’s von Bach geradewegs zu einer Komposition des Spark-Pianisten Christian Fritz: "Triple B"., den 3 B’s, Bach–Berio–Beat­les, gewidmet – schnell, laut, pulsierend modern. "Bach, das ist unser Ursprung", erläuterte Daniel anschließend das Programm. Mit Luciano Berio hatte man einen italienischen Avantgarde-Komponisten des 20. Jahrhunderts dazugenommen, der "nach viel Verkopfung" in der Musik seiner Zeit moderne E-Musik wieder "sinnlich erlebbar" machen wollte.

Mit atemberaubender Spielkunst wirbelten die Flöten danach durch Tanzsätze einer Bach-Suite. In einem Auszug aus Berios "Sequenzen XIV" wurde das Cello zum Schlagzeug. Und das "Neo Largo", das Pianist Christian im Geiste Bachs komponiert hatte, endete in der Musikalität eines Chopin.

Und immer wieder tauchten natürlich die Beatles auf, die laut Spark "Bach in nichts nachstehen": "Blackbird" oder "Honey Pie". Oder "Norwegian Wood": Da ließen Flöten Waldvögel zwitschern, und bald entstieg dem Norwegischen Wald in unkonventionellem, orchestralem Sound ein Bach’sches a-Moll-Konzert. In Sebastian Bartmanns "B(e) to B(e)" über den Beatles-Song "Eleanor Rigby" und Bachs berühmte d-Moll-Toccata leuchtete dann endgültig Sparks kraftvoll-rockige Seele auf.

Standing Ovations forderten die Zugabe: "Scotch Club" aus der Feder von Cellist Victor Plumettaz.

Und die Schülergruppe vom HSG? Die zeigte sich recht angetan von der modern-klassischen Performance: "Voll schön und sehr abwechslungsreich" fand Lilli aus Klasse Acht die Musik made by Spark. "Echt cool, das Klassische mal modern zu hören", fand Klassenkameradin Marline. Und "ich find’s gut, dass sie Klassik und Pop verbinden", meinte Tim aus der Zehnten.