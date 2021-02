Eberbach. (by) "Die Corona-Pandemie führt uns die Dringlichkeit einer modernen digitalen Infrastruktur einmal mehr deutlich vor Augen. Eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung ist daher ein wesentlicher Faktor für die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit", sagt Bürgermeister Peter Reichert. Am Freitag erfolgte der Corona konforme Spatenstich für den Glasfaserausbau im Gewerbegebiet Eberbach-Nord. Voraussichtlich bis September soll eine gigabitfähige Breitbandversorgung verfügbar sein. Die Kosten für das Projekt liegen bei einer Million Euro.

Das Gewerbegebiet Eberbach Nord mit rund 100 ansässigen Unternehmen ist eines von insgesamt 14 im Rhein-Neckar-Kreis, das vom Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar aktuell erschlossen wird. Die Resonanz der Betroffenen ist bislang sehr gut. Über 70 Prozent der Liegenschaftseigentümer haben bereits unterschreiben. Es ist zu erwarten, dass im Laufe der Arbeiten weitere dazukommen. "Das ist eine deutlich gute Quote", sagt Thomas Heusel, operativer Leiter des Zweckverbands. Da unbebaute Grundstücke nicht mitzählen, ist die Quote sogar noch höher.

Ausgebaut werden Untere Talstraße, Neuer Weg Nord, Ohrbergweg, Im kleinen Bruch, Gütschowstraße, Schweizer Wehr, Im Hohenend und der Bereich der Friedrichsdorfer Landstraße rund um den Bereich der Steinernen Brücke. Dafür sind Tiefbauarbeiten auf einer Länge von 3100 Meter erforderlich. In wenigen Monaten sollen die dort ansässigen Unternehmen dann über eine gigabitfähige Breitbandversorgung verfügen. Die Anschlussarbeiten für den "Fibre to the building" (FBBT), bei dem die Glasfaserleitungen bis in die Gebäude verlegt werden, sollten direkt im Anschluss an den Spatenstich beginnen. Baufreundliche Wetterverhältnisse während der Wintermonate vorausgesetzt, sollen die Tiefbauarbeiten nach dem Willen von Planern und der Baufirma SG Fiber AG aus Dietikon bis September abgeschlossen sein.

"Es handelt sich um ein konkretes bundesgefördertes Projekt." 90 Prozent der FTTB-Ausbaukosten im Gewerbegebiet werden gefördert. 50 Prozent stammen aus dem aktuellen Förderprogramm "Breitbandausbau Gewerbegebiete" des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, 40 Prozent kommen vom Land Baden-Württemberg, erläutert Thomas Heusel. Zwar sind nicht alle Kosten förderfähig, doch dürfte die Quote immer noch bei 75 bis 80 Prozent liegen. Die restlichen Kosten kommen auf die Stadt zu. Der Hausanschluss ist nur in diesem Projekt kostenlos. Darauf weist Marco Bräutigam, bei der Stadt Ansprechpartner für Digitalisierung und Breitbandkoordination, hin.

"Wir sind von 1,6 Millionen Euro ausgegangen, jetzt sind wir bei geschätzt einer Million", freut sich Bräutigam. Einen Anschluss sollen auch die Gemeinschaftsschule und die Realschule erhalten. Die werden zwar nicht gefördert, doch wolle man hier Synergieeffekte nutzen, so Reichert und Bräutigam.

Vor 14 Tagen war die erste Begehung. Wo genau mit den Arbeiten begonnen wird, steht noch nicht fest. Die Radwegebrücke bei der Firma Michael Gärtner müsse noch ausgetauscht werden, kündigte Bräutigam an. Während der Bauarbeiten sollen Vollsperrungen der Straßen vermieden werden.

"Wir sorgen jetzt dafür, dass unsere Unternehmen und Betriebe zeitnah über eine leistungsfähige digitale Infrastruktur verfügen", sagt Bürgermeister Peter Reichert.

Betreiber des neuen Glasfasernetzes im Gewerbegebiet Eberbach Nord ist die NetCom BW GmbH.