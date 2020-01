Eberbach. (pol/fhs) So hat sich Bürgermeister Peter Reichert den Einsatz für einen " Bahnhof der Zukunft" in Eberbach nicht vorgestellt: Wohl mit einem Holzprügel beschädigte am Samstagabend gegen 22.40 Uhr ein bislang unbekannter Täter eine gläserne Zugangstür am Bahnhof in Eberbach.

Zeugen vor Ort konnten eine detaillierte Täterbeschreibung abgeben. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll ein etwa 20- bis 25-jähriger Mann im Verlauf eines Streits ein Holzstück einer Vertäfelung abgerissen und diese gegen die Glastür geworfen haben.

Der Mann sei zur Tatzeit in Begleitung zweier Frauen und eines etwa 6-jährigen Kindes gewesen. Der Sachschaden an der Tür wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters oder weitere sachdienliche Hinweise geben, sollen sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Rufnummer 06271/92100 oder der 0621/174-4444 melden.