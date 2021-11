Eberbacher Wildkatze, erschossen vor genau 100 Jahren am 8. November 1921. Es war die letzte ihrer Art in Baden-Württemberg. Das Präparat steht im Naturpark-Zentrum. Foto: privat

Von Klemens Bernecker

Eberbach. Es ist der 8. November 1921 – vor genau 100 Jahren: ein grauer und frostiger Dienstag. Wir haben zunehmenden Mond, und wahrscheinlich ist die Dämmerung schon längst hereingebrochen, als im Walddistrikt "Kreuzberg", nordöstlich des heutigen Stadtteils Steige, ein Schuss fällt. Konrad Dreher, ein leidenschaftlicher Jäger, hat eine Wildkatze erlegt – einen großen, starken Kuder, wie man das männliche Tier in der Fachsprache nennt. Es ist eine Zeit, in der Wildtiere noch in "nützlich" und "schädlich", in "gut" und "böse" eingeteilt werden; und die Wildkatze, mit dem Attribut "Niederwildschädling" versehen, gehört eindeutig zu den Letzteren. Nach der damaligen Wertewelt hatte Konrad Dreher also alles gut und richtig gemacht. Für den Abschuss der bösen Wildkatze gab es zudem, wie auch für die Tötung von Fischotter, Iltis und Marder, eine Prämie.

Im Standardwerk "Die Säugetiere Baden-Württembergs" ist als letzte Wildkatze ein erlegtes Tier von 1912 in Leutershausen an der Bergstraße aufgeführt. Mit dem Abschuss im Kreuzberg war die Art auf dem Gebiet des heutigen Baden-Württemberg endgültig verschwunden. Die besondere Bedeutung des "Kreuzberg-Kuders" mag der Schütze wohl geahnt haben, denn das Tier wurde einige Tage ausgestellt; danach ließ es Dreher zum Glück fachkundig präparieren – ausstopfen, wie man das damals nannte. Im "Eberbacher Geschichtsblatt" vom Januar 1922 findet sich ein Vierteljahr später unter der Rubrik "Zugänge zur städtischen Sammlung" ein kleiner Hinweis "Ankäufe: Wildkatze, im Stadtwald geschossen von Jagdaufseher Dreher". Anfangs stand die Wildkatze eine Zeit lang beim letzten Wolf im Eingangsbereich des heutigen Stadtmuseums, dann verlor sich ihre Spur. Doch nach einem Hinweis auf einen seit Jahren nicht mehr genutzten Magazinraum des Museums unterm Dach der Dr.-Weiß-Schule wurde es spannend: In der hintersten Ecke des Magazins fand der städtische Umweltbeauftragte Klemens Bernecker 1996 das verschollen geglaubte, völlig verstaubte Eberbacher Wildkatzenpräparat. Die Glasaugen fehlten, der Schwanz war abgerissen und lag neben der Katze. Das ziemlich ramponierte Tier wurde an den Präparator Peter Richter aus Dielheim zur Aufarbeitung gegeben. Mit dem damaligen Geschäftsführer des Naturparks "Neckartal-Odenwald" Hannes Melchinger gestaltete man unterdessen im gerade frisch aufgebauten Naturparkzentrum in der Kellereistraße eine eigene Vitrine für den Kuder. Als die Katze Richters Werkstatt wieder verlässt, hat der Präparator ein kleines Wunder vollbracht, denn man sieht der Wildkatze die jahrelange unwürdige Behandlung nicht mehr an, und mit dem Naturpark-Zentrum hat die Eberbacher Katze glücklicherweise einen angemessenen Ausstellungsplatz gefunden.

Doch wie sieht es mit den (über)lebenden Artgenossen aus? Es zeichnet sich ab, dass auch das Wildtier Waldkatze, wie sie manchmal korrekterweise nach ihrem wissenschaftlichen Artnamen "Felis sylvestris" (sylvestris – "im Wald befindlich") ebenfalls benannt wird, eine zweite Chance bekommen könnte. Unser einstmals angespanntes Verhältnis zu den Beutegreifern in der heimischen Tierwelt hat sich grundlegend geändert und ist der Einsicht wechselseitiger Abhängigkeiten gewichen. Die Wildkatze ist im Gegensatz zu Wolf oder Luchs eine fast schon unspektakuläre Art. Sie ist dabei, auf leisen Pfoten konfliktfrei zurückzukehren – sie sondiert schon mal das Terrain.

Erste seriöse Beobachtungen aus unserem Raum liegen bereits 20 Jahre zurück, aber es ist die starke Ähnlichkeit mit verwilderten Hauskatzen, welche Artnachweise aufgrund von Sichtbeobachtungen außerordentlich schwierig macht. Dabei haben die beiden Unterarten nur wenig miteinander zu tun. Während es sich bei der Ahnin unserer Hauskatze um die auf Wärme angewiesene Falbkatze aus Nordostafrika handelt, die erst mit den Römern ins kalte Germanien gekommen ist, lässt sich die Waldkatze bei uns fossil bis ins Mittelpleistozän (vor etwa 1 Millionen Jahren) zurückverfolgen. Im Verlauf eiszeitlich verursachter Kälteperioden in Mitteleuropa musste sich die Wildkatze anpassen und hat sich dabei in den Lebensraum Wald zurückgezogen. Wildkatze und verwilderte Hauskatzen haben sich auf Dauer nicht vermischt, denn strenge Winter haben stets dafür gesorgt, dass etwaige Mischlinge der beiden Unterarten nicht überleben konnten.

Zwei HSG-Schüler am Itterberg, mit der fachgerechten Anbringung von Wildkatzen-Lockstöcken beschäftigt. Eigene DNA-Spuren werden zunächst abgeflammt. Foto: privat

Die Ähnlichkeit macht eine sichere Artbestimmung selbst aufgrund guter Fotofallenaufnahmen schwierig. Doch kann man den "genetischen Fingerabdruck" zu Hilfe nehmen: Angeraute, etwa 50 cm lange Stöcke werden in den Waldboden geschlagen und mit Baldriantinktur besprüht – einem Duft, dem Katzen nicht widerstehen können. Mit dem Kopf reiben sie sich daran und hinterlassen Haare ... den Rest kennt man aus dem Fernsehkrimi. Auf diese Weise ließ sich bereits 2011 bei Mudau eine Wildkatze nachweisen. Eine Wildkamera bei Hardheim lichtete im Mai 2020 eine Wildkatze ab, und im August 2021 wurde dort eine Wildkatze überfahren, bei welcher der genetisch sichere Artbeweis erbracht werden konnte.

Die Ausbringung baldriangetränkter Lockstöcke am Itterberg im März 2012 als Biologieprojekt von Fachlehrerin Edit Spielmann vom Hohenstaufen-Gymnasium in Zusammenarbeit mit den Wildkatzenspezialisten des BUND, dem Umweltamt der Stadt Eberbach und dem genetischen Labor des Senckenberg-Museums blieben noch ohne Nachweis. Bei den Nachbarn im Neckar-Odenwald-Kreis ist Felis sylvestris jedoch angekommen, und im Raum Eberbach dürfte es bis zum eindeutigen genetischen Artnachweis nur eine Frage der Zeit sein. Die ersten Fotofallenbelege stammen bereits vom Januar 2016, und der Buntsandstein-Odenwald gilt als einer der drei geeignetsten Lebensräume in Baden-Württemberg für die Rückkehr des kleinen Tigers — die Tür ist offen.