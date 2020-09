Eberbach. (RNZ) Die Badische Landesbühne (BLB) eröffnet am Donnerstag, 15. Oktober, die Spielzeit 2020/2021 in Eberbach. Gegeben wird Henrik Ibsens "Ein Volksfeind" in einer Inszenierung von Carsten Ramm, Beginn ist um 19.30 Uhr in der Stadthalle.

Zum Inhalt. Badearzt Tomas Stockmann entdeckt, dass das Wasser des städtischen Kurbades verseucht und hochgradig gesundheitsgefährdend ist. Grund dafür sind Industrieabfälle. Stockmann will den Umweltskandal publik machen und fordert die Neuverlegung der Wasserleitungen. In der ersten Empörung findet er viele Unterstützer. Als sein Bruder, der Bürgermeister der Stadt, vor den wirtschaftlichen Folgen warnt, wendet sich das Blatt: Stockmann wird als Volksfeind diffamiert. Für die BLB ist Ibsens packender "Ökokrimi" angesichts der weltweiten Klimadiskussion das Stück der Stunde.

Der Norweger Henrik Ibsen (1828 bis 1906) ist einer der meistgespielten Dramatiker der Welt. Nach einer Ausbildung zum Apotheker arbeitete er ab 1851 für verschiedene Theater als Autor und Dramaturg. Er hat sowohl dem Naturalismus in Skandinavien und Deutschland den Weg bereitet als auch das Drama des Symbolismus mitbegründet. In seinen gesellschaftskritischen Stücken beschreibt er, ähnlich wie Anton Tschechow, Maxim Gorki und Gerhart Hauptmann, die soziale und geistige Situation um die Wende des 19. Jahrhunderts. Ibsen verhandelt menschliche Themen, die noch heute aktuell sind oder gerade wiederkehren.

Darsteller sind Martin Behlert, Cornelia Heilmann, Hannes Höchsmann, Fabian Jung, René Laier, Vivien Prahl, Tim Tegtmeier. Die Inszenierung besorgt Carsten Ramm, das Bühnenbild stammt von Tilo Schwarz, Kerstin Oelker ist für die Kostüme verantwortlich.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der gültigen Corona-Hygiene-Vorschriften statt. Auf eine Einführung in die Produktion, auf eine Pause, auf die Garderobe sowie auf Bewirtung muss leider verzichtet werden. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes bis zum Erreichen des Sitzplatzes sowie beim Verlassen des Saales ist Pflicht, die vorgeschriebene Abstandsregelung von 1,50 Meter soll eingehalten werden. Saalöffnung ist eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn.

Info: Kartenvorverkauf bei der Tourist-Information, Telefon (0 62 71) 87 242, Mail tourismus@eberbach.de