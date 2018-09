Eberbach. (RNZ) Nach ihrem Aufenthalt in Heidelberg macht das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft auf seiner Tour durch 34 Städte vom 11. bis 13. September auch wieder Station an Eberbachs. Neckarlauer. Besonderheit ist diesmal ein Sommerabend-Seminar "Dialog an Deck: schöne neue Arbeitswelt?" am Mittwoch, 12. September, von 19 bis 22.30 Uhr.

An Bord des 100 Meter langen Frachtschiffs ist diesmal die Ausstellung "Arbeitswelten der Zukunft" zu sehen. Der Eintritt an den drei Eberbacher Anlegetagen ist frei. Geöffnet ist die Ausstellung an Bord täglich von 10 bis 19 Uhr.

Wie verändert digitale Technik das Arbeitsleben in Büros und Fabrikhallen? Was macht gute Arbeit aus, was fördert Kreativität und Zufriedenheit? Und: Welche Berufe wird es in Zukunft geben und welche Fähigkeiten werden gefragt sein? Darum geht’s in der Ausstellung.

Die interaktiven Exponate zu aktueller Forschung verschaffen Besuchern einen einfachen Zugang zu wissenschaftlichen Themen. Sie laden Jugendliche wie Erwachsene zum Nachdenken über Wünsche an den eigenen Arbeitsalltag ein.

Die Ausstellungsstück kommen direkt aus der aktuellen Forschung: Institute von Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft und DFG-geförderte Projekte, Hochschulen und weitere Partner haben sie beigesteuert. Ein Besuch wird Interessierten im Alter bereits ab zwölf Jahren empfohlen.

Tägliche Führung ab 17 Uhr

Täglich ist um 17 Uhr eine Führung; Schulklassen (Besuch bereits ab 9 Uhr möglich) und Gruppen ab zehn Personen melden sich vorab an via www.ms-wissenschaft.de/schulen.

Zu dem Sommerabend-Seminar "Dia-log an Deck: schöne neue Arbeitswelt?" am Mittwoch, 12. September, ab 19 Uhr lädt das MS-Wissenschaft- Betreuerteam Unternehmer oder Beschäftigte von einen und mittleren Betrieben ein. Gute Fachkräfte zu finden, zu erhalten und weiter zu entwickeln ist schon jetzt eine Herausforderung für kleine und mittlere Unternehmen.

Was aber genau die Arbeitswelten 4.0 für das einzelne Unternehmen bedeuten und vor welche Herausforderungen sie uns stellen, darüber soll es bei dem Dialog-Abend gehen. Nach einem Grußwort von Stadtrat Peter Huck spricht ab 19.15 Uhr Angelika Stockinger (Netzwerkverantl. BW) über "Die Offensive Mittelstand" , ab 19.30 Uhr Ulrich Hoffmann (UK-BW) über "Ar-beitsschutz heute und morgen - der GDA-ORGAcheck", ab 20 Uhr Horst Maywald (Elabo GmbH Crailsheim) über "4.0 - Herausforderungen für die Entwicklung des Unternehmens-Beispiel eines Wandels", ab 20.30 Uhr Svetlana Meshcherina (Arbeitsagentur Heidelberg) über "Qualifizierungen für die Zukunft - Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten".

Um 21 Uhr folgt eine Pause mit Zeit zum Besuch der Ausstellung, ab 21.30 Uhr geht’s weiter mit Andreas Ihm vom Institut für Technik der Betriebsführung Karlsruhe und "Potenzialanalyse Arbeit 4.0", ab 22 Uhr folgt Meike Stenzel (Projektleiterin bei der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH) mit ihrem Beitrag "Das besondere Förderprogramm unternehmensWert: Mensch" und Beispielen aus der Praxis.

Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich bis zum 10. September. Zur Anmeldung geht es hier.