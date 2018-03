Die Heizung ist defekt, ein neuer Kessel muss eingbaut werden. So lange gibt es hier nur eine Not-Gruppe. Foto: Christofer Menges

Eberbach. (RNZ) Seit Dienstag herrscht im evangelischen Kindergarten Regenbogen an der der Bussemerstraße Ausnahmezustand: Die Heizung ist ausgefallen. Bis sie wieder geht, wird es noch dauern.

Mehrere Fachfirmen haben nachgesehen und festgestellt: Die Heizung ist nicht mehr einfach zu reparieren. Es braucht eine umfänglichere Erneuerung, besonders einen neuen, passenden Heizkessel. Das teilte gestern Pfarrer Gero Albert öffentlich mit.

Mit tatkräftiger Unterstützung der Stadt Eberbach bemüht sich die Evangelische Kirchengemeinde um eine alsbaldige Lösung des Problems. Mehrere Sanitärfirmen sind angefragt, inwieweit sie die erforderliche Nachrüstung möglichst zeitnah bewerkstelligen können.

Vorläufig ist nun bis Montag im Kindergarten Regenbogen eine Notgruppe eingerichtet, für die der Raum notdürftig mit Heizlüftern angewärmt wird. Ein Auslagern von Gruppen in andere Kindergärten im Stadtgebiet sei nicht möglich, da diese ebenfalls voll ausgelastet sind, schreibt Albert "Wir bedauern sehr, dass viele Familien in unserem Kindergarten Regenbogen derzeit erhebliche Umstände haben, die Betreuung ihrer Kinder selbst zu organisieren. Wir bedanken uns herzlich für die Bereitschaft, dies zu tun." Pfarrer Albert sagt für die Evangelische Kirchengemeinde zu, alles dafür zu tun, dass der Normalbetrieb in der Kinderbetreuungseinrichtung "möglichst bald" wieder aufgenommen werden kann.