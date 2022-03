Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Menschen, Tiere und Pflanzen sollen auf dem Ohrsberg künftig gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Dafür wurde ein sogenannter Grünrahmenplan erarbeitet, der zum Ziel hat, den mitten in der Stadt gelegenen früheren Neckar-Umlaufberg zu einem Ort der Naherholung und Freizeitnutzung zu entwickeln, ohne seinen Biotopwert anzutasten. Dem Plan zufolge könnte der Ohrsberg mit Pavillon, Sitzgruppen, interaktiven Lehrpfaden, Spiel- und Trimmgeräten, einer Kletterwand, einem zusätzlichen Weg, Kunstwerken und einem Waldrefugium ausgestattet werden. Das sind vorläufig aber noch ungelegte Eier. Denn während der Offenlage des Plans gab es diverse auf den Naturschutz gerichtete Einwände gegen seine "Aufmöbelung", die die Stadt schon im Vorfeld zwei Projekte über Bord werfen lässt: die Kletterwand am Steinbruch und das Waldrefugium. In seiner Sitzung am Donnerstag, 24. März, um 17.30 Uhr in der Stadthalle beschäftigt sich der Gemeinderat damit.

Vor allem die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt ist dem Grünrahmenplan am Ohrsberg mit zahlreichen Vorbehalten begegnet. Im Sinne eines Ausgleichs zwischen Naherholung und Naturschutz sollte sich das, was den Freizeitwert des Ohrsbergs steigern könnte, "seinem natürlichen Charakter unterordnen und diesen sinn- und maßvoll ergänzen", lautet die grundsätzliche Forderung. Größere Anlagen, die nicht ausschließlich der Waldpädagogik und der "ruhigen" Erholung dienen, wie Grillplätze oder Waldbühnen, lehnt die Behörde ebenso wie eine "Überfrachtung" mit Hinweisschildern und Spielgeräten ab. Und empfiehlt ein Abspecken des Plans hinsichtlich seiner Vielzahl an Erholungseinrichtungen auf engem Raum. Denn dies werde mit der Schutzgebietsverordnung kollidieren.

Wird es noch weitere Wege geben? Unser Bild zeigt den Fußpfad über den Ohrsberggrat. Foto: Biener-Drews

In Übereinstimmung mit dem Kreisforstamt wird speziell auch auf die erweiterte Verkehrssicherungspflicht für Erholungseinrichtungen hingewiesen. Für jede zusätzliche Sitzbank, für jedes neue Fitnessgerät muss unter Umständen nämlich in den umgebenden Baumbestand eingegriffen werden.

Ein Dorn im Auge der Fachleute im Landratsamt ist auch das, was erkennbar schon jetzt das Landschaftsbild beeinträchtige und schädlich für die Naturschutzgüter des Ohrsbergs sei: "Die teilweise ausufernde illegale Bebauung der Gartengrundstücke" am Hang oberhalb des Wolfackers. Und der Vorstoß im Grünrahmenplan, diese, "um einer höheren Akzeptanz der Grundstücksbesitzer" willen, nachträglich zu legalisieren. Dem könne von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde nicht gefolgt werden. Beanstandet wird vor allem die Verwendung von Plastikfolien und großen Fensterscheiben in den Schrebergärten und deren teils massive Umzäunungen sowie die Größe etlicher Gartenhütten.

Deshalb ergeht die Aufforderung, ungenehmigte Gartenelemente wie Hütten oder Einfriedungen am Ohrsberg zurückzubauen, keine neuen Freizeitgärten zuzulassen und brachliegende Gärten landschaftsgerecht neu zu gestalten. Was die Stadtverwaltung zumindest in Teilen auch zusichert.

Wenig sinnvoll, weil unverhältnismäßig aufwendig, ist aus städtischer Sicht dagegen die auch von der Nabu-Ortsgruppe angestrebte Pflege und Erhalt der "mittlerweile überalterten" Streuobstwiesen am Ohrsberg. Sinnvoller wäre es, den "noch halbwegs intakten Streuobstflächen" am Hungerbuckel, in der Wimmersbacher Steige, auf dem Breitenstein und südwestlich Rockenaus solche Pflege angedeihen zu lassen, heißt es dazu.