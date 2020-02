Eberbach. (fhs) Es sind verschiedene Veranstalter, aber ein gemeinsames Erfolgserlebnis: 2019 fand parallel zum Ostermarkt des Lions-Clubs, zum verkaufsoffenen Frühjahrssonntag der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) das erste Eberbacher Streetfood-Festival statt. Das wird auch dieses Jahr am dritten kompletten Märzwochenende so sein.

Von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. März ist das bewährte Ostermarkt-Ereignis in der Stadthalle, laden die besonderen Straßenküchen zum zweiten Mal in diesem Festivalrahmen in der Innenstadt zum Verweilen Ausprobieren und Kosten ein und bieten EWG-Mitgliedsbetriebe neben dem sonntäglichen Einkaufserlebnis (von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr) auch neu eine Art besonderen Lifestylemarkt auf dem von Containern und Baustellenmaterial wieder frei geräumten Leopoldsplatz an. "Einen griffigen Namen dafür suchen wir erst noch", erklärt EWG-Vorstandsmitglied Sven Bauer. Am Montagabend hatte die Organisation der Eberbacher Kaufleute und Gewerbetreibenden eine Versammlung, auf der Details dazu besprochen wurden.

Ein weiteres Thema der EWG-Marketingsitzung zum Ostershopping waren auch der EWG-Aktionsplan 2020. Dabei sind wie jedes Jahr wieder geplant die Aktion "Sauberes Eberbach", der Eberbacher Frühling, das Sommerfest, der Apfeltag, "Feuer und Flamme" im November, die Weihnachtsaktion im Eberbacher Einkaufsadvent und die weiteren Verkaufsoffnen Sonntage des Jahres.

Die EWG plant auch, sich an der zweiten Auflage von "Stadtradeln" zu beteiligen. Interessenten erfahren mehr auf der webseite www.ewg-eberbach.com oder können sich melden bei info@ewg-eberbach.de.