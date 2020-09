Eberbach. (jbd) Die Corona-Pandemie hat deutliche Spuren hinterlassen auf dem hiesigen Arbeitsmarkt. Im Gesamtbezirk Heidelberg sind im August 4 700 Menschen mehr arbeitslos als vor einem Jahr, heißt es im aktuellen Bericht der Arbeitsagentur. Im Vergleich zum Vormonat beläuft sich der Zuwachs auf fast 870 bei einer Gesamtzahl von aktuell 19 014 Arbeitslosen. Dies entspricht einer Quote von 4,9 Prozent im Gesamtbezirk.

In Eberbach sind jetzt 5,4 Prozent Erwerbslose registriert. Vor Jahresfrist lag die Quote hier bei 3,7 Prozent, im Vormonat Juli war sie bereits auf 5,3 Prozent geklettert. In absoluten Zahlen ausgedrückt: 530 Männer und Frauen hatten zum Monatswechsel keinen Job, das sind 15 mehr als im Juli, 167 mehr als vor zwölf Monaten. Elf dieser 15 zusätzlichen Arbeitslosen sind Jugendliche unter 25, weitere zehn gehören zur Altersgruppe 50 plus. 111 Personen mussten im August erstmals oder erneut den Gang zur Arbeitsagentur antreten (Juli: plus 20). Darunter 54 (plus 26) aus einer Ausbildung oder Fördermaßnahme heraus. Im selben Zeitraum konnten 95 (plus 33) ihre Arbeitslosigkeit beenden. Das sind allerdings deutlich weniger als vor einem Jahr (minus 24). Die Zahl der offenen Stellen im Geschäftsstellenbezirk liegt jetzt bei 40, zwölf Angebote kamen im August dazu.