In Eberbach gibt es nur wenige Fälle von Vertretungslehrern, die zu den Sommerferien in die Arbeitslosigkeit entlassen und im Herbst wieder eingestellt werden. Foto: pa

Von Felix Hüll

Eberbach. Die Sommerarbeitslosigkeit junger Lehrer scheint in Eberbach eher ein Ausnahmephänomen zu sein als eine nennenswerte Größe im städtischen Unterrichtswesen. Lehrer, die hier ihren Schülern gegenübertreten, haben zumindest eine mehrjährige Gewissheit ihrer beruflichen Existenz. Sie können sich entsprechend auf ihre Schüler einstellen.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowie Vertreter der Landtagsoppositionsparteien FDP und SPD hatten Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) vorgeworfen, rein aus Kostengründen Vertretungslehrern befristete Angestelltenverträge anzubieten. Sie werden so die Sommerferien über in die Arbeitslosigkeit entlassen. Die finanzielle Unterstützung dieser Pädagogen und ihrer Familien kommt in dieser Zeit aus dem Arbeitslosengeld und somit nicht aus dem Etat des Kultusministeriums.

"Am Hohenstaufen-Gymnasium (HSG) ist derzeit eine Lehrkraft mit den Fächern Französisch und Ethik (PET) in einem befristeten Vertragsverhältnis über einen vollen Lehrauftrag beschäftigt." Dies antwortet der Sprecher des für Gymnasien zuständigen Regierungspräsidiums Karlsruhe, Uwe Herzel.

HSG-Direktorin Anja Katzner ergänzt: "Es ist tatsächlich mitunter der Fall, dass Vertretungslehrer im Angestelltenverhältnis lediglich befristet beschäftigt sind, und dass die Verträge zu den Sommerferien hin auslaufen."

Beim für die übrigen Schularten zuständigen Staatlichen Schulamt Mannheim heißt es, in Eberbach gebe es derzeit nur eine befristete Vertretungskraft, die "für einen schwer erkrankten Schüler den Hausunterricht übernommen hat. Weitere KV-Verträge gibt es hier in unserem Zuständigkeitsbereich nicht". Das erklärt als Schulamtssprecherin Sabine Hamann.

Die Arbeitsagentur klagte, im Sommer 2018 seien es landesweit 1 840 Fälle gewesen. Die vom Kultusministerium dem gegenübergestellten Zahlen sind jene 3 900 unter insgesamt 117.000 Lehrern, die ein befristetes Angestelltenverhältnis haben. Darunter seien 600 Pensionäre, die befristet aushelfen oder Lehrer, die diese Form ganz bewusst gewählt hätten.

Diese Personen befinden sich wohl nicht in der Position eines Nachwuchslehrers oder einer jungen Pädagogin, die nach ihrem Referendariat eine feste Stelle an einer Schule in einem Ort suchen, in dem er oder sie sich eine Existenz aufzubauen beginnt oder eine Familie gründet. Bei von Jahr zu Jahr unsicherer Weiterbeschäftigung fällt dies ebenso schwer wie ein außerschulisches Engagement in Vereinen, dem Kulturleben des Wohn- und/oder Schulorts oder gar das Übernehmen gesellschaftlicher Aufgaben. Das sind zwar alles private Aktivitäten, an denen aber die Schüler jener Lehrer auch Anteil haben können durch entsprechende Wissensvermittlung oder sei es nur durch die Vorbildfunktion. "Mir sind eigentlich in Eberbach keine Fälle bekannt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil auf dem Markt Lehrer gefragt sind. Aktuell haben wir an der Gemeinschaftsschule keine Vertretung im 36 Personen zählenden Lehrerkollegium. Vor zwei Jahren hatten wir mit den drei Asylbewerber-Vorbereitungsklassen zeitweise eine Kollegin", erklärt Eberbachs Geschäftsführender Schulleiter, der Rektor der Gemeinschaftsschule, Udo Geilsdörfer.

Und für die Realschule Eberbach erklärt Rektor Markus Hanke: "Im aktuellen 40 Personen-Kollegium haben wir nur verbeamtete Lehrer. Ich bin jetzt seit zehn Jahren mit dabei in der Schulleitung, seit vier Jahren als Rektor, und wir hatten seit 2009 nur sehr wenige solche Fälle." Hanke nennt zwei Beispiele aus den letzten fünf Jahren: 2016/17 hatte eine Lehrerin eine Vorbereitungsklasse für Asylsuchende, und eine Lehrerin, die aus der Elternzeit kam und befristet eine Krankenvertretung übernahm. Beide Kräfte wurden dann nach den Ferien fest eingestellt. Aktuell hat hingegen die Realschule zwei Lehrer an eine andere Schule abgeordnet, die wegen Krankheitsausfällen starken Bedarf hat.

Jedes Jahr im April melden Grund-, Real- oder Gemeinschaftsschulen ihren Bedarf anhand der Schülerprognosen fürs kommende Schuljahr ans zuständige Schulamt - Mannheim. Geschäftsführender Rektor Geilsdörfer: "Es folgt ein Prognosegespräch mit dem zuständigen Schulrat." Die Daten gehen ans Land weiter, und zu einem Stichtag wird über mögliche Stellenausschreibungen entschieden. "Fürs kommende Schuljahr durften wir an der Gemeinschaftsschule zwei Stellen ausschreiben, je eine im WHR- und im Gymnasialbereich."

Die Bewerbungsunterlagen erhält der Schulleiter zu Gesicht und kann Bewerber zu Gesprächen einladen. Er erstellt eine Rangfolgenliste, daraus wählt die Kultusverwaltung dann die Lehrer aus - abhängig davon, ob eventuell ein Wunschkandidat sich auch auf eine weitere Stelle beworben hat und dort zugewiesen wurde, so dass der Erstplatzierte auf der Liste eines Eberbacher Rektors dann gar nicht mehr zur Verfügung steht und eben der zweite oder ein folgender Platz zum Zuge kommt. "Wie gesagt, am Markt sind Lehrer gefragt. Das mag im Gymnasialbereich bei bestimmten Fachkombinationen tatsächlich etwas anderes sein. Bei Deutsch ist da wohl noch ein Überhang da", räumt Geilsdörfer ein. Und Realschulrektor Hanke meint, dass derzeit vor allem an Grundschulen dringend Lehrer gesucht werden.

Geilsdörfer: "Zu meiner Zeit als Referendar wurde ich auch gekündigt. Das war normal. Und dann hat man dich auf der nächsten Stelle unbefristet eingestellt." Rektor Hanke ergänzt: "Seit fünf, sechs Jahren unterstützt uns das Schulamt bei der Lehrerversorgung sehr gut."