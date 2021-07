Schnell gearbeitet: Gestern Mittag war der Asphalt auf der Skateranlage am Neckarlauer bereits aufgebracht. Foto: Peter Bayer

Eberbach (by/fhs) Die Skater können sich auf einen neuen Untergrund auf ihrer Anlage freuen. Gestern wurde das letzte kleine Stück der neuen Asphaltschicht aufgebracht. Die Firma Michael Gärtner hatte am vergangenen Freitag die Vorarbeiten abgeschlossen, die einzelnen schweren Elemente auf die Seite geschoben und die Fläche gefräst. Am Montag und Dienstagvormittag wurde nun die neue Asphaltdecke aufgebracht. Schlaglöcher und Unregelmäßigkeiten des Bodens gehören jetzt der Vergangenheit an.

In Zusammenarbeit mit den Skatern sollen nun demnächst die einzelnen Elemente wieder auf ihre Plätze kommen. Für die Maßnahme wurden rund 12.000 Euro veranschlagt, so Bauamtsleiter Detlef Kermbach.