Von Felix Hüll

Eberbach. Um die Gestaltungspläne im Triangelareal zwischen Neckarstraße, Brückenkreisel und Grüner-Baum-Parkplatz/Zwingerstraße zeichnet sich eine Auseinandersetzung zwischen Investor mit Architekt, Eberbacher Stadtentwicklern in Gemeinderat und Stadtverwaltung sowie direkten Anwohnern ab. Wo die einen Entwicklungschancen durchs zeitgemäße Verändern eines veralteten Gebäudeensembles sehen, bemängeln die Kritiker vor allem die Dimension des Neubauvorhabens und fürchten Beeinträchtigungen der weiter wie bisher bestehenden Umgebungsbebauung. Aktuell beginnt im Bebauungsplanverfahren die Offenlage.

Viel zu groß seien die Dimensionen dieses Bauvorhabens, wenden Anrainer ein und verweisen etwa auf den Höhenunterschied zur Turnhalle. Foto/Grafik: Siegfried und Philipp Brunn

Die Ausgangslage: Es geht um das Grundstück Neckarstraße 39. Dort möchte Eigentümer Lukas Epp mit dem Architekturbüro von Martin Eitel und dem Vorhabenträger Pro Immo Projektentwicklung und Immobilienmanagement GmbH & Co. KG ein Neubauvorhaben "Junges Wohnen Neckarstraße 39" errichten und hatte dazu 2021 Pläne vorgelegt, nach denen auf dem Areal eine Wohnanlage mit um die 20 verschiedenen Wohneinheiten sowie eine Gewerbeeinheit "flexibler Nutzung" entstehen sollen. Mit dabei wären eine Tiefgarage mit 21 Parkplätzen sowie Fahrradstellplätze. Die Tiefgarage soll vom Grüner-Baum-Parkplatz/Zwingerstraße her angefahren werden können.

Lukas Epp: "Wir wollten aber nicht einfach Wohnungen bauen, die wir in Eberbach dann nicht losbekommen." Eine Nachfrage am örtlichen Wohnungsmarkt ergab Bedarf an Wohnraum für Leute, die für einen befristeten Zeitraum etwa von zwei, drei Monaten oder mal etwa von einem halben Jahr Unterkunft benötigen. Epp: "Das können Assistenzärzte vom Krankenhaus sein, Praktikanten in Unternehmen oder Firmenmitarbeiter wie von Scherer-Stoess, die möbliert wohnen möchten, aber nicht unbedingt allein eine Waschgelegenheit oder Küche benötigen." Der Begriff Studentenwohnungen sei dafür vielleicht ein wenig irreführend. Es gehe auch um Auszubildende oder andere zeitweise Mieter.

Zwischen Brückenkreisel und Grüner-Baum-Parkplatz in Eberbach soll dieses mehrstöckige Neubauprojekt „Junges Wohnen“ mit entstehen. Grafiken: Architekt Eitel (2)/Philipp Brunn (1)

Das Besondere am Konzept: Das Konzept junges Wohnen enthält neben Single-Appartements von etwa 50-60 Quadratmetern zwar auch herkömmliche Vier-Zimmerwohnungen etwa für junge Familien, aber eben auch zwei Vier-Zimmer-Wohnungen mit etwa 70 Quadratmetern, die unterschiedliche Nutzer zeitweise belegen könnten, so Epp. Baurechtlich soll das Gebäude zwei Vollgeschosse und zwei Nicht-Vollgeschosse erhalten. Aufzüge im Innern ermöglichen barrierefreie Zugänge zu allen Wohnungen .

Als Gewerbeeinheit habe sich für Architekt Eitel in dieser Umgebung am Brückenkreisel mit Wohnungen und der Schulturnhalle ringsum der Gedanke ergeben, etwa eine Versorgung durch ein Café oder mit Backwaren zu ermöglichen, das in Verbindung mit einem Gewerbe etwa eine Fahrradwerkstatt oder -handel sein könnte. Sobald das Bebauungsplanverfahren offiziell abgeschlossen ist, hofft der Investor zu Jahresende 2022 in die Vermarktung gehen zu können – will heißen, gesucht wird jemand, der so eine Gewerbeeinheit wirtschaftlich nachhaltig betreiben und als Interessent gewonnen werden kann; ebenso bei den Wohneinheiten.

Weil man sich aktuell erst in der Bebauungsplanphase befinde, seien die Pläne bislang daher nicht bis zur letzten Trennwand exakt ausgearbeitet, so Epp.

Der Visualisierung des Bauinteressenten stellen Anwohner eine Vergleichsansicht zur Umgebungsbebauung gegenüber und haben sie etwa in sozialen Netzwerken bereits veröffentlicht. Grafiken: Architekt Eitel (2)/Philipp Brunn (1)

Die Kritik: Für Anwohner ist das ohne Belang. Was sie bislang gesehen haben, reicht ihnen schon. "Das gibt ein Monstrum, das erschlägt die Ecke dort!" Anrainer Dr. Siegfried Brunn wird sich die Pläne genau ansehen und zusammen mit anderen Nachbarn Einspruch dagegen erheben. Auch im Gemeinderat hatte bereits im Sommer 2021 Stadtrat Prof. Dietmar Polzin (Freie Wähler) den Bau als zu groß bezeichnet. Erwähnt worden war auch, dass mit Einsprüchen dagegen zu rechnen sein werde; Peter Wessely (Freie Wähler) und Michael Schulz (CDU) waren bereits von Bürgern angesprochen worden.

"Das Gebäude überragt die Turnhalle um ein Weites. Für uns ist das unannehmbar. Und dass das zu groß ist, ist nicht nur unsere Meinung, Auch Leute von außerhalb sagen das", erklärt Anrainer Brunn, der auch in Zweifel zieht, ob ein "Fahrradcafé" an so einer verkehrsreichen Straße Sinn mache. Und die bisherige Treppe zur Bushaltestelle werde wohl wegfallen müssen. Bei Hochwasser sei die Zufahrt vom überschwemmungsgefährdeten Niveau des Grüne-Baum-Parkplatzes ebenfalls noch genau zu bedenken (Bauinteressent Epp verweist hier auf entsprechende Flutschutzvorkehrungen in den Plänen).

Ende Juni 2021 hatte der Gemeinderat für dieses Neubauvorhaben bei einer Gegenstimme einen "vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 113 Wohn- und Gewerbequartier Neckarstraße" auf den Weg gebracht. Von einem "Paradebeispiel für Innenverdichtung" sprach Stadtrat Rolf Schieck (SPD) und Georg Hellmuth freute sich über eine "Win-Win-Situation". Im Dezember wurde dieser Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan dann mit einer 16-Stimmen-Mehrheit gegen sechs Nein-Stimmen gefasst. Kommenden Montag, 24. Januar, beginnt nun die Offenlage-Frist der Pläne im Foyer der Stadthalle.

Wie geht’s weiter? Bis 28. Februar hat die Öffentlichkeit, haben Bürger, Behörden sowie sonstige Träger öffentlicher Belange jeweils von Montag bis Donnerstag von 9 und 15 Uhr und freitags zwischen 9 und 12 Uhr Gelegenheit, sich zu informieren und Stellungnahmen abzugeben. Einblick in die Pläne ist nach Anmeldung unter 06271 / 87-316 oder -263 (bzw. bauamt@eberbach.de) auch im Stadtbauamt möglich. Die Reaktionen werden wieder dem Gemeinderat vorgelegt, der darüber befindet sowie später über einen dann einzureichende Bauantrag zu entscheiden haben wird.