Von Peter Bayer

Eberbach. Am 25. März ist die Aktion "Eberbach bietet und hilft" mit zwei Privatpersonen und der evangelischen Kirchengemeinde gestartet. "Es hat sich eine unglaubliche Dynamik entwickelt, die nächsten zwei Tage haben sich immer mehr Leute gemeldet, die ebenfalls helfen wollen", sagt Bernhard Walter vom Ressort KTS, das die Liste verwaltet. Mit der Auflistung helfender Personen möchte die Stadt in der schwierigen Zeit der Coronakrise den Bürgerinnen und Bürgern eine Orientierungshilfe bieten. Doch die Resonanz auf das Angebot ist bislang eher dürftig.

Im evangelischen Gemeindebüro ist die Resonanz noch überschaubar, sagt Anette Lenz. Täglich rufen ein oder zwei Personen an, meist Ältere oder Kranke, die nicht aus ihrer Wohnung dürfen. Sie brauchen Lebensmittel, Brot vom Bäcker oder auch das begehrte und knappe Klopapier. Auch die Mitarbeiter des Besuchsdienstkreises würden angesprochen werden. "Ganz arg gewünscht ist die Seelsorge, die Leute brauchen Jemanden zum reden", sagt Lenz. Das muss dann nicht unbedingt der Pfarrer sein, sondern einfach jemand, der zuhört. Denn keine sozialen Kontakte zu haben ist schwierig für die älteren Leute, sagt Lenz. "Die einzelnen Personen die helfen haben bislang gereicht", bestätigt Pfarrer Gero Albert. Er glaubt, dass viel über die Nachbarschaft und das familiäre Netzwerk geholfen werde.

"Ich muss in der Notbetreuung in der Schule nicht jeden Tag arbeiten, habe also Zeit und kann den Leuten helfen", sagt Ute Kesch zu den Beweggründen für ihr Engagement. Von Bernhard Walter hat sie den Kontakt zu einer Familie bekommen, die das Hilfeangebot in Anspruch nahm. Mit dem Einkauf von Getränkekisten und ein paar Kleinigkeiten konnte sie helfen.

Ihren ersten "Hilfseinsatz" hat Ulrike Zimmermann noch vor sich. Sie soll für eine 83-jährige Frau einkaufen gehen. "Ich weiß noch nicht, was auf mich zukommt, danach werde ich weitersehen." Da sie ohnehin "sozial angehaucht" ist, wie sie sagt, hat sie nur darauf gewartet, dass auch in Eberbach eine solche Aktion anläuft und sich sofort gemeldet.

Schon einen Schritt weiter ist Maximilian Rick. Er kauft regelmäßig für einen 81-jährigen Mann ein. "Wegen der Ansteckungsgefahr stelle ich ihm die Sachen vor die Türe", sagt Rick, der gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr im Kindergarten Regenbogen macht. Da der Kindergarten derzeit geschlossen ist, wollte er etwas anderes für die Gemeinschaft tun. Das seine Hilfe willkommen ist, merkt er an den Telefongesprächen, die ihm den Eindruck vermitteln, dass der Betreute "sehr dankbar" ist.

Für Büsra Isik ist es eine Selbstverständlichkeit, anderen zu helfen. "Ich wäre froh, wenn mir jemand hilft, wenn ich es brauche", sagt sie. Sie fährt demnächst für das Lebensrad "Essen auf Rädern" aus, da dessen Fahrer intern gebraucht werden. Weil sie die Zeit und die Kapazitäten hat, hat sie auch schon Älteren in der Nachbarschaft ihre Hilfe angeboten.

"Ich hab’ Zeit, es tut mir nicht weh, und es hilft den anderen", begründet Cindy Grimm ihre Hilfsbereitschaft. Die "alte Eberbacherin", wie sie sich selbst bezeichnet, wird für "Essen auf Rädern" unterwegs sein. Als klar war, dass die Schule fünf Wochen ausfallen wird, hat die Lehrerin ihre Sachen gepackt und ist nach Eberbach gefahren. "Ich habe meine Ein-Zimmer-Wohnung im Schwarzwald gegen das recht große Grundstück hier getauscht." Durch das Essen ausfahren kann sie jeden Tag ein bisschen helfen.

Für Christian Grein ist es nicht neu, Älteren zu helfen. "Ich helfe auch meiner Oma beim Einkaufen oder im Garten", sagt er. Auch er bringt ab Montag Essen zu älteren Leuten. Mit Abstellen vor die Tür ist es aber nicht getan, weiß Grein, der normalerweise in der Schweiz studiert, jetzt aber nicht zurück kann. Reintragen, Behälter aufmachen und wieder mitnehmen und natürlich mit den Leuten reden gehört dazu.

Andreas Renner hat bisher noch keine Anfragen bekommen, obwohl der badische Ratschreiber auch Behördengänge und alles rundherum anbietet. Er will noch in der direkten Nachbarschaft fragen und einen kleinen Brief einwerfen. "Dann schauen wir mal was kommt. Vielleicht ist es noch etwas früh. Bei vielen ist Corona noch nicht ganz angekommen. Oder sie belächeln das ganze", glaubt er. "Still ruht der See", sagt auch Bettina Greif, die noch auf die ersten Anfragen wartet. Sie findet es gut, dass sich in dieser Krise Leute melden, die helfen wollen. "Die meisten versuchen noch, es selbst zu machen", hat sie eine Erklärung für die bisherige Zurückhaltung.

Auch Romas Kurtinaitis, dessen Frau zur gefährdeten Risikogruppe gehört, gehört zu den Freiwilligen, die dem "Lebensrad" helfen, regelmäßig das Mittagessen an Personen auszuliefern die darauf angewiesen sind. "Ich bin der Meinung, dass wir gerade in so einer besonderen Situation Solidarität demonstrieren sollten gegenüber der Gemeinschaft und all jenen, die Tag für Tag da draußen ihren Job machen und sich einem Infektionsrisiko aussetzen damit unser Leben halbwegs "normal" weiterlaufen kann", begründet er sein Engagement. "Unsere Hilfe soll u.a. zeigen, dass es Menschen gibt die in guten Zeiten nicht nur die Vorzüge eines Sozialstaates genießen, sondern auch bereit sind dafür etwas zu tun und sich einzusetzen wenn Hilfe nötig ist. Im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen wir diese Krise gemeinsam so gut es geht zu überstehen und hoffen daraus gestärkt hervor zu gehen."