Das Museum am Alten Markt: künftig geöffnet am Mittwoch, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Foto: Biener-Drews

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Welche Besucherkreise will das städtische Museum in Zukunft ansprechen? Will es auf Ausstellungen mit hohem örtlichem Erinnerungswert setzen, die vorzugsweise die eigene Bevölkerung erreichen? Oder sollen überregional bedeutsame Inhalte und Werke, die das Haus am Alten Markt in eine "kunsthistorisch höhere Sphäre" heben, Interessierte auch von weither nach Eberbach locken? Fragen, mit denen es bei der Generalversammlung des Museumsvereins deren erst seit einem Jahr amtierende Vorsitzende Dr. Sigrun Paas-Zeidler und Professor Dr. Gerhard Rohr zu tun bekamen.

Hinter dem Museum lag zu diesem Zeitpunkt eine durch die Coronapandemie und Renovierungsarbeiten verursachte Berg- und Talfahrt, die zwei Jahre lang gewaltig auf die Stimmung der Ausstellungsmacher drückte. Aus dem Stand verordnete monatelange Schließungen lösten sich im Museum immer wieder mit kurzen Öffnungen ab. "Was das für eine Ausstellung bedeutet", machte Sigrun Paas für die Vereinsmitglieder in der Stadthalle an den dürftigen Besucherzahlen fest, die so attraktiven Ausstellungen wie der über die Eberbacher Künstlerin Hanna Breidinger-Spohr (694) oder "Künstlerinnen des 19. und 20. Jahrhunderts unterwegs im Odenwald" (120) beschieden waren.

Der Vorstand des Museumsvereins mit (v.l.) Schatzmeisterin Ute Moll, Vorsitzenden Dr. Sigrun Paas-Zeidler und Prof.Dr. Gerhard Rohr, Schriftführer Dr. Marius Golgath mit (stehend) Altbürgermeister Horst Schlesinger. Foto: Biener-Drews

Den Kopf über Wasser zu halten, ist dem Museum laut Paas nur wegen der von ihr selbst verfassten Serie von an die vierzig Bildbesprechungen gelungen, die in RNZ und EZ erschienen, während am Alten Markt zu war. Jetzt wird Interessierten noch bis 8. Mai Gelegenheit gegeben, die Odenwald-Künstlerinnen und ihre Bilder mit eigenen Augen zu betrachten.

Wie es danach weitergeht, dazu gab es etliche Vorschläge aus der Runde. Etwa den einer aus Dossenheim stammenden Ausstellung alter Advents- und Weihnachtskalender von anno 1936 aufwärts samt der Geschichten, die sich dahinter verbergen. Ein von Dezember bis Januar besucherträchtiges Thema. Gute Idee, findet Kunsthistorikerin Sigrun Paas, die das nächste Ausstellungsprojekt im Sommer aus den eigenen Bilderbeständen des Museums speisen möchte – "auch als Abwechslung zu den vielen Gemälden".

Dazwischen, im Herbst, könnte das, was im Magazin lagert, für eine insbesondere ältere Menschen anziehende Schau gut sein: Erinnerungsstücke aus der Wendezeit vom 19. ins 20. Jahrhundert mit Live-Darbietungen des Spinnzirkels. Mögliche weitere Themen für die Vorschlagsliste: der Blick auf die Neckarschifffahrt oder auf die Geschichte der Bootsbauer-Firma Empacher.

Einen anderen Ansatz verfolgt der Kunsthistoriker und Kurator der laufenden Sonderausstellung Dr. Benno Lehmann. Er rät dazu, "den engen Kreis zu verlassen" und aus dem Potenzial Eberbacher Künstler nicht nur fürs Museum selbst, sondern auch für die Stadt (touristisches) Kapital zu schlagen: in Verbindung mit großen Namen, die selbst aus 100 Kilometern Entfernung Publikum anlocken. Beispiel: der Maler Rudolf Epp und die Münchner Schule.

Wie Lehmann ist auch Vereinsvorsitzende Sigrun Paas davon überzeugt, dass das Eberbacher Museum nicht nur von der eigenen Bevölkerung leben kann. Nach ihrem Dafürhalten sollte es aber nicht ausschließlich, sondern nur einmal im Jahr versuchen, sich überregional auszurichten.

Aus der Feststellung, dass es vor allem der Bildungseinrichtung Museum an einer wichtigen Besucherschicht mangelt – direkt am Ort und nicht nur coronabedingt – erreichte die Vereinsführung am Ende ein klarer Auftrag: Schulen müssen verstärkt umworben werden.