Von Christofer Menges

Eberbach. Es ist ein schöner Brauch, der vor mehr als zehn Jahren aus Italien nach Deutschland kam und inzwischen auch in Eberbach angekommen ist: Wer sich seiner ewigen Liebe versichern will, hängt gemeinsam ein Schloss, meist mit Gravur, an eine Brücke auf und wirft den Schlüssel in das darunter fließende Gewässer.

Auf der Milvischen Brücke in Rom haucht man sich dazu noch ein "Ti sempre" (Für immer) zu. Für manche Städte wurde das zum Touristenmagneten: In Köln an der Hohenzollernbrücke, die auf den Dom zuläuft, sollen Schätzungen zufolge schon 2015 mehr als eine halbe Million Schlösser gehangen haben.

Doch in vielen Städten werden die Liebesschlösser nicht gerne gesehen: Sie fürchten darum, dass ihre Brücken unter der Last der verewigten Liebe zusammenbrechen könnten. In Venedig und Berlin ist das Anbringen an vielen Brücken verboten. In Paris brach vor fünf Jahren ein zweieinhalb Meter langes Stück des Geländers der Pont des Arts unter der mehr als 90 Tonnen schweren Last und stürzte in die Seine.

Als in Eberbach im Dezember vor gut zwei Jahren die neue Rad- und Fußgängerbrücke am Schweizer Wehr eingeweiht wurde, stand sie in erst einmal in der Kritik: zu aufwendig, mit Baukosten von 85.000 Euro zu teuer. Doch inzwischen hat sie neben ihrem eigentlichen Zweck noch eine weitere Bestimmung gefunden: Liebende haben die Brücke für sich entdeckt und ihre Liebe mit Schlössern am Geländer besiegelt.

Die vor zwei Jahren eingeweihte Brücke am Schweizer Wehr im Ittertal ist die Liebesbrücke Eberbachs. Foto: Felix Hüll

In dem Fall zahlt sich die aufwendige Bauweise der Brücke aus. Denn dass in Eberbach wie bei der Ponts des Arts in Paris das Geländer unter der Last der Schlösser zusammenbricht, steht kaum zu befürchten: Laut Statiker Heiko Stumpf hält die Brücke am Schweizer Wehr mindestens 500 Kilo pro Quadratmeter aus.

Bei einem Durchschnittsgewicht von 60 Gramm pro Schloss ließen sich pro Quadratmeter so mehr als 8000 Schlösser aufhängen. Über die komplette Länge von 14 Metern beidseits hielte sie so eine Last von mehr als 230.000 Liebesschlössern aus - nicht ganz so viele wie in Köln, aber noch reichlich Platz für Paare, die bei einem Waldspaziergang durchs romantische Ittertal ihre Liebe verewigen wollen. Denn bislang hängen dort erst elf.

"Ewig" ist dabei, zumindest nach menschlichem Ermessen, fast wörtlich zu verstehen: In Eberbach müssen Liebende zumindest nach derzeitigem Stand nicht befürchten, dass ihre Schlösser wie in anderen Städten regelmäßig abgeräumt werden, damit die Brücke nicht zusammenbricht. Und die Brückenkonstruktion ist auf eine Lebensdauer von 80 Jahren angelegt, hält also mindestens bis 2096. Wer am Valentinstag am Donnerstag dort ein Schloss aufhängt, hat gute Chancen, sich auch in Jahrzehnten noch dran erfreuen zu können - wenn denn die Liebe wirklich so lange hält, wie man sich von ihr verspricht.