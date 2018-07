Eberbach. (fhs) Am kommenden Montag, 9. Juli, beginnt mittags die Anmeldemöglichkeit zum Ferienprogramm der Stadt Eberbach. Wie jedes Jahr verteilen die Mitarbeiter des Jugendreferats das Programmheft bis zu den sechsten Klassen an den Schulen der Stadt. Das Heft liegt auch bei der Tourist-Information, im Rathaus, in der Stadtbücherei und in verschiedenen Geschäften der Stadt aus.

Nach 12 Uhr ist es auch auf www.rnz.de sowie www.eberbach.de online. Ab da kann man sich anmelden; bei stark nachgefragten der 50 Veranstaltungen gilt die Reihenfolge der Anmeldungen. Es werden Wartelisten gebildet; wer angemeldet ist und nicht kann, sollte sich dann zugunsten von möglichen Nachrückern auch wieder abmelden.