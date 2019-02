Die Windfahne auf dem Dach des ehemaligen Schwesternwohnheims (l.) flattert zwar noch, doch der ehemalige Hubschrauber-Landeplatz an der GRN-Klinik Eberbach dient nun als Parkfläche für Autos. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. Hubschrauberlandung verboten: Seit vorigem Jahr dürfen keine Helikopter die GRN-Klinik mehr anfliegen. Das bestätigte jetzt auf Nachfrage Ralf Geiger, stellvertretender Leiter des Hauses. Jahrzehnte lang wurden vom Areal hinter dem Krankenhaus Schwerverletzte und -kranke in andere Fachkliniken geflogen. Zur Klinik hin via Helikopter wurden laut Geiger jedoch kaum Patienten gebracht. Zuletzt habe man im Jahr zwischen 18 und 20 Flugbewegungen gehabt. "Wir haben aber keine Statistik geführt".

Vor längerer Zeit war der Landeplatz mit einem auch aus der Luft deutlich erkennbaren überdimensionalen "H" gekennzeichnet. Das wurde aber nach seinen Erinnerungen bereits anfangs der Nullerjahre entfernt. Bereits 2017 sei von den zuständigen Behörden darauf hingewiesen worden, dass der Landeplatz des 130-Betten-Krankenhauses am Scheuerberg den gültigen Anforderungen bezüglich Ausstattung und Abmessungen nicht mehr entspreche. Geiger zufolge sei daraufhin der Richtung Dr.-Schumacher-Straße gelegene Heli-Landeplatz nur noch als "Landeplatz für öffentliches Interesse" deklariert worden. Was bedeutete, dass der jeweilige Pilot entscheiden musste, ob er dort landen will.

Doch die Gesetzgebung sei nicht lange darauf weiter verschärft worden. Und in der zweiten Jahreshälfte 2018 war der Platz ganz gesperrt und auch aus dem landesweiten offiziellen Verzeichnis genommen worden.

Die Möglichkeit, den Platz nach den neuesten Normgrößen neben der Klinik anzulegen, bestehe aus topografischen Gründen nicht. "Da hätten wir ja den halben Scheuerberg abgraben müssen", meint Geiger. Zudem seien die Brandschutzauflagen enorm verschärft worden. Bislang stand für den Fall der Fälle nur eine Haspel mit Feuerwehrschlauch in Reichweite.

Komme als möglicher Landepunkt nur noch das Flachdach des Hauses in Betracht. Doch auch das scheide aus statischen Gründen aus. Falls künftig ein Hubschrauber zum Patiententransport benötigt werde, könne der von der GRN-Klinik selbstverständlich nach wie vor angefordert werden, betont Geiger. Der Pilot lege dann den Landeplatz fest. Etwa im Sportgebiet Au. Dorthin werde der Patient per Krankenwagen gebracht. Geiger betont, "dass die Schließung des Landeplatzes unseren Betrieb überhaupt nicht beeinträchtigt". Das Gelände habe man zu Pkw-Stellplätzen umgewidmet, da Parkplätze am Krankenhaus stets Mangelware seien.