Eberbach. (rho) Der Bauantrag für das Geschäfts- und Wohnhaus in der Bahnhofstraße 2 stammt vom Frühjahr 2017. Die Baugenehmigung kam am 24. Januar 2018, unter Auflagen. Und seit dieser ist wieder ein ganzes Jahr vergangen, die Auflagen sind noch nicht alle erfüllt. Für die Beobachter deutlich sichtbar, wurde jetzt ein übergroßer Zaun um das besagte Areal gestellt. Eigentlich ein Zeichen dafür, dass es an der innerstädtischen Eberbacher Brache weitergehen sollte.

Aber auch jetzt gibt es nur kleine Schritte Richtung Vollendung des Vorhabens. Zum ganz großen Schub liegt nämlich immer noch nicht die Prüfstatik des Mannheimer Ingenieurbüros vor. Und auch die für den eigentlichen Startschuss notwendige Ablösung von fünf Stellplätzen durch Bauherrn Necmeddin Aydemir ist noch nicht in trockenen Tüchern. Man ist wieder einmal mehr "in Verhandlungen". Irgendwo in der Stadt soll ein anderer Grundstückseigentümer seine Plätze zur Verfügung stellen.

Was jetzt Architekt Peter Kluge auch ohne das große grüne Licht veranlassen darf, ist wenigstens das Unterfangen des Nachbarhauses "Querbeet". Schon hatte sich ein kleiner Bagger in den letzten Tagen an den Aushub gemacht. Doch auch danach gab es einen Stopp. Der angehäufte Aushub musste erst noch auf seine mögliche Kontaminierung überprüft werden. Dann musste auch noch eine Deponie für das "minderbelastete" Erdreich gefunden werden.

Dass der Bauzaun jetzt deutlich in die Bahnhofstraße hineinragt, ist mit den Ämtern abgestimmt, wenngleich er für den Fastnachtsumzug am Dienstag noch einmal zurückgezogen wird. Die große Fläche wird fürs Lagern von Baumaterial benötigt. Zur Brunnengasse hin ist nicht genügend Fläche frei. Wäre das Baumaterial in der Zwischenzeit angeliefert worden, hätte der Narrenzug am Dienstag die Kurve nicht gekriegt.

Der eine oder andere vermisst den vor dem letzten Sommer noch um den kleinen Brunnen genagelten Holzkasten - zum Schutz gegen Beschädigungen während des Bauens. Peter Kluge hat in diesem Zusammenhang mit dem Bauunternehmen vereinbart, "dass Baum und Brunnen ausgespart bleiben".

Wenn in den nächsten Tagen der Bauschutt abgefahren ist, denkt der Architekt auch an das Aufmauern des Untergeschosses, in dem sich später die sanitären Anlagen der geplanten Gaststätte befinden sollen. Wenn dann die Bodenplatte drauf sei, sei für die Nachbarschaft genügend Stabilität gegeben.