Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Mit dem letzten Glockenschlag in der Silvesternacht begann Bürgermeister Peter Reicherts neue Amtszeit. Acht Jahre bis Ende 2028. Eigentlich ein Anlass für das offizielle Eberbach, die Amtseinführung mit einem festlichen Akt zu feiern, etwa bei einer als Neujahrsempfang gestalteten Gemeinderatssitzung. Dieses Mal wird es ein stiller Start. Die Corona-Pandemie verbietet größere Zusammenkünfte. Üblicherweise wird dem künftigen Amtsträger vom ehrenamtlichen Stellvertreter der Amtseid abgenommen – und die Amtskette des Eberbacher Bürgermeisters umgehängt. Heuer wird das bei einer regulären Gemeinderatssitzung sein.

Wenn man die Amtskette eines Bürgermeisters vor Augen hat, stellt man sich einen prunkvollen Umhänger vor, in Eberbach möglichst mit einem großen Eber-Wappen für die alte Stadt und den daneben angehängten Emblemen aller in den 1970er-Jahre dazu gekommenen Ortsteile. Das würde wohl ein schweres und eindrucksvolles Ding, das bei besonderen offiziellen Anlässen vom Wohlstand eines vielleicht blühenden Mittelzentrums künden könnte.

Die Amtskette des Eberbacher Bürgermeisters kann man hingegen eher als mickrig bezeichnen. An einer einfachen silbernen Kette hängt eine Medaille, kaum größer als ein früheres Fünf-Mark-Stück. Auf der Vorderseite der Münze steht "Stadtgemeinde Eberbach", geziert mit dem alten Stadtwappen.

Fürs erste könnte man fast an einen Scherz denken, wenn man das Ding rumdreht. Da liest man das, was sich so mancher heute aus Jux oder separatistischem Landesteil-Patriotismus irgendwo in den Party-Keller hängt: "Republik Baden". Ein Adler hält die im Original gold-rot-goldenen Landesfarben in den Klauen. Aber des Eberbacher Bürgermeisters Amtskette hat der Stadt kein spaßiger, badisch-patriotischer Mitbürger vermacht. Sie ist echt.

Das Signet der Amtskette des Eberbacher Bürgermeisters, wahrscheinlich 1922 bestellt. „Republik Baden“ steht auf allen Amtsketten Eberbachs und seiner Stadtteile. Foto: Hofmeyer ​

Von November 1918 an gab es die Republik Baden, bis sie im März 1933 von den Nationalsozialisten "gleichgeschaltet" wurde. Das Großherzogtum Baden, dem Eberbach ab 1806 angehörte, erlebte nach dem Ersten Weltkrieg eine Demokratisierung, vorangetrieben durch die revolutionären Arbeiter- und Soldatenräte. Großherzog Friedrich II. verzichtete am 13. November 1918 auf die Regierungsgeschäfte. Die provisorische Regierung proklamierte tags darauf die "Freie Republik Baden". Im März 1919 gab es die badische Landesverfassung. Eberbach blieb bis 1924 Sitz des eines badischen Amtsbezirks, ehe Mosbach ablöste.

Vermutlich ab 1922 wurde das Zeichen des hiesigen Bürgermeisters in der jetzigen Form getragen. Kurz zuvor war nämlich die neue Badische Gemeindeordnung und die darauf fußende grundlegende Eberbacher Gemeindesatzung in Kraft getreten. Die Silberkette mit dem Badner Wappen hat sich schon der legendäre Eberbacher Bürgermeister John Gustav Weiss umgehängt. Der war von 1893 bis 1927 Stadtoberhaupt.

An der Eberbacher Kette ist die größer gewordene Stadt spurlos vorbeigegangen. Vier Amtsketten von jetzigen Stadtteilen sind auch noch vorhanden. Es waren einst selbstständige Gemeinden. Offenbar gab es da eine Sammelbestellung oder ein Sonderangebot. Eberbach, Friedrichsdorf, Pleutersbach und Rockenau haben wohl alle bei einer Prägeanstalt bestellt. Bei ihnen ist exakt das gleiche Wappen auf der Rückseite: "Republik Baden". Vorne drauf sind Friedrichsdorfs Schwäne und der Fisch, Pleutersbach hat nur den Gemeindenamen, Rockenau drei Fische.

Diese Medaillen dürften um 1922 angefertigt worden sein. Neben der Linde zeigt die Vorderseite nur "Gemeinde Lindach", die Rückseite ist leer. Die Amtskette des Eberbacher Bürgermeisters wurde im April 2014 bei einem Einbruch ins Rathaus entwendet. Die Polizei hat die Täter geschnappt und Bürgermeister Peter Reichert die Insignien der Macht wieder zurückgeben können.