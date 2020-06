Rockenau. (cum) Er wollte nie aus Rockenau weg. "Rockenau war sein Ein und Alles", sagt eine seiner drei Töchter. Nun ist der langjährige SPD-Stadtrat und Rockenauer Ortschaftsrat Hans Veith in der Nacht zum Sonntag im Alter von 79 Jahren in seinem Haus in Rockenau verstorben.

Dabei war Veith eigentlich gebürtiger Heilbronner: Als Sohn einer Schifferfamilie kam er dort auf einem Zwischenstopp zur Welt. In Rockenau wuchs er auf, das Dorf war seine Heimat. Bei der Eberbacher Baufirma Rudolf Gärtner ging er in die Lehre. Von 1989 bis 2009 war er Mitglied des Rockenauer Ortschaftsrats. Von 1994 bis 2014 gehörte er für die SPD dem Eberbacher Gemeinderat und dem Bauausschuss an. Geschätzt wurde der bodenständige Maurerpolier wegen seiner Fachkenntnis und seiner direkten Art. Der "SPD-Hans" erkannte mit einem Blick, ob bei städtischen Straßenbauten das Pflaster fachmännisch verlegt war oder nicht. 2009 erhielt Veith den Ehrenring der Stadt.

Auch sonst war er – oft mit Augenzwinkern – immer für einen kernigen Spruch in breitem Roogemer Dialekt gut, um Veith ranken sich eine Fülle an Anekdoten. Als die Sonnenuhr aus Buntsandstein am Hotel Krone-Post erneuert und wieder eingemauert war, stellte Veith fest, dass der Zeiger unter Strom stand. Warum wusste keiner, die Uhr wurde wieder ausgebaut, die Ursache behoben. Eine Nachbarin, so erinnert sich der Ehrenvorsitzende des Bürger- und Heimatvereins, Günter Lipski, wollte wissen, warum die Uhr ein-, aus- und wieder eingebaut wurde.

Veith schlagfertig: "Der Lipski hat vergessen, die Uhr aufzuziehen!" Als bei ihm vor vier Jahren eine schwere Krebserkrankung diagnostiziert wurde, machte Veith einfach weiter: immer auf Achse, immer aktiv. "Er hat sich nie krank gefühlt", sagt eine seiner Töchter. Zuletzt konnte er auch infolge der Corona-Einschränkungen nicht mehr so unterwegs sein wie gewohnt. Nun ist der unermüdliche Schaffer friedlich eingeschlafen. Die Beisetzung findet diesen Freitag um 10 Uhr auf dem Bergfriedhof in Rockenau statt.