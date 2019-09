Eberbach. (cum) Ein altes Haus in der Ortsmitte von Rockenau, dessen Treppe in den Gehweg ragt, soll weg. Stattdessen sollen dort Parkplätze gebaut werden. Mit der Annahme einer Schenkung machte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Weg dafür frei.

Das Haus gegenüber der italienischen Trattoria im ehemaligen Gasthaus Krone im Herzen des Dorfs steht seit Jahren leer. Die Straße dort ist eng, Parkplätze sind Mangelware. Nachdem die Eigentümer zugestimmt haben, das Haus der Stadt zu schenken, der Ortschaftsrat dies befürwortet und der Gemeinderat bei einer Gegenstimme nun ebenfalls zugestimmt hat, kann es nach Erledigung des Papierkriegs abgerissen werden.

Insgesamt geht es um 91 Quadratmeter, die künftig als Parkfläche dienen sollen. Je nach Anordnung könnte der Platz für vier, fünf Autos reichen. Die Kosten für Abriss, Vermessung und die Anlage der Stellplätze schätzt der kommissarische Bauamtsleiter Karl Emig auf 43.000 Euro. Dafür will die Stadt einen Zuschuss aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) beantragen. Bei üblicher Förderung in Höhe von 40 Prozent ist mit rund 17.000 Euro zu rechnen. Die Stadtverwaltung sieht die Parkplätze in der Ortsmitte als sinnvolle Dorfentwicklung an. Auch Rockenaus Ortsvorsteher Hans Leistner zeigt sich überzeugt, dass dadurch das Ortsbild verbessert wird. Als weiterer Nutznießer outete sich Notarzt Patrick Schottmüller (Freie Wähler): Das Haus in der Durchfahrt sei eine Engstelle auf dem Weg zu Einsätzen im Altersheim.

Neben der nicht alltäglichen Schenkung eines Hauses wurden im Rat weitere Geld- und Sachspenden im Wert von 3000 Euro angenommen. Ein anonymer Spender stiftete ein Drahtgeflecht zur Erneuerung eines Zauns im Sportgelände in der Au im Wert von fast 1200 Euro. Rund 900 Euro wert sind die Radschienen für die Treppen an der Rockenauer Schleuse, die der Stadt vom E-Bike Händler "brands4sport" geschenkt wurden. Ein weiterer anonymer Spender vermachte Igelsbach ein Wappen aus Edelstahl im Wert von 400 Euro. Den geplanten Neubau des Kindergartens Regenbogens bedachte ein unbekannter Spender mit 150 Euro. Bücher und andere Medien im Wert von 400 Euro wurden der Stadtbibliothek gespendet.