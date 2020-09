Eberbach. (RNZ) Ihre jüngste Testfahrt führte die Radwege-Aktionsgruppe um Katrin und John Landis in den Stadtteil Neckarwimmersbach. Mit Christine Kunze und Peter Stumpf fanden sich zwei Ortskundige, die die Fahrradverkehrslage bestens erklären und zeigen konnten.

Die größte Herausforderung für Radfahrer in Neckarwimmersbach ist bekanntlich die steile Hanglage. Aber je weiter unten man wohnt, desto wahrscheinlicher ist man hier mit dem Rad unterwegs. Dies ändere sich zur Zeit aber mit der Zunahme von E-Bikes, erfuhren die Tester.

Am Ende der Tour bekam John Landis ein Konzept gezeigt, wie Neckarwimmersbach für Radfahrende mit minimaler Einbeziehung der engen und sehr viel befahrenen Beckstraße und Schwanheimer Straße erreichbar zu machen wäre. Das sieht folgendermaßen aus.

Für Radfahrende von der Neckarbrücke oder von Osten (Rockenau) führt der kleine Weg gegenüber vom Spielplatz an der Brücke zum Kirchenweg hoch. Je nach Ziel geht es weiter den Kirchenweg zur Dr.-Weiß-Straße, Goethestraße und Scheffelstraße oder links in die Dr.-Weiß-Straße und dann das Elmele hoch. Dann geht es ein Stück die Schwanheimer Straße entlang, bevor man je nach Wohnort rechts in die Akazienstraße oder links in die Heinrich-Heine-Straße hineinradelt.

Für Radler aus westlicher Richtung (Heidelberg, Hirschhorn, Pleutersbach) oder von der Sportanlage hat sich die Testgruppe "eine potenziell sehr gute Radverbindung angeschaut", berichtet John Landis. Es handelt sich um einen Feldweg, der direkt von der Sportanlage hochführt, westlich der Ottohöhe bis zum Sandweg in Neckarwimmersbach. "Dieser Feldweg ist nur leider unbefestigt und selbst im trockenen Zustand schwer zu befahren. Hier wäre ein geeigneter Bodenbelag notwendig", lautete der Testbefund.

Mehrere konkrete Verbesserungsmaßnahmen wurden nach der Tour vorgeschlagen. Hier die Zusammenfassung: An der Auffahrt von der Rockenauer Straße gegenüber dem Spielplatz an der Brücke zum Kirchenwegverhindern Umlaufgitter das Anfahren der kurzen, steilen Strecke zum Kirchenweg. Auch weist nichts darauf hin, dass dies eine Radverbindung ist.Die Umlaufgitter könnten nach Meinung der Tester umgestaltet werden, ohne dass ihre Schutzfunktion beeinträchtigt würde.

An einigen Teilstrecken für Radfahrer steht das Verkehrszeichen 250 (generelles Verbot für Fahrzeuge aller Art) mit der Ergänzung "Anlieger frei", etwa vor der Verbindung der Dr.-Weiss-Straße zum Elmele.Hier wäre der Zusatz "Radfahrer frei" angebracht.

Neckarwimmersbacher berichten, dass Autos teils sehr schnell das Elmele herunterfahren, was zu gefährlichen Begegnungen führe.Autofahrer sollten hier auf den Radverkehr hingewiesen werden.

Das Elmele mündet an einer Serpentinenkurve in die Schwanheimer Straße. Dies ist der Anfang einer kurzen Strecke Schwanheimer Straße für Radfahrer, die in Neckarwimmersbach weiter oben wohnen. Für Autofahrer und Radfahrer ist diese Stelle unübersichtlich, ein Schild "Radfahrer kreuzen" wäre sinnvoll.

Dem Vorschlag gemäß, ganz Neckarwimmersbach für Radler über die Auffahrt zum Kirchenweg zu bedienen, bliebe nur die kurze Strecke von der Schwanheimer Straße/Ecke Elmele bis zur Ecke Heinrich-Heine-Weg. Zu beraten wäre hier, wie man die viel befahrene Straße sicher machen kann für den Radverkehr.

Der Feldweg vom Sandweg westlich der Ottohöhe hinunter zum Neckarradweg und zu den Sportanlagen sollte als Radweg mit geeignetem Bodenbelag erschlossen werden.

Die nächste Testtour führt am Montag, 28. September, durch Eberbach Nord. Treffpunkt wird noch bekannt gegeben.

Info: Vorschläge zur Verbesserung der Eberbacher Radwege per Mail an Eberbachalltagsradler@gmx.net