Eberbach. (cum) Mit einem Bürgerentscheid will die Alternative Grüne Liste zwei Monate vor der Kommunalwahl die Entscheidung über die Nutzung des Heberts für Windkraftanlagen in die Hände der Eberbacher Einwohner legen. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag stellte die AGL einen entsprechenden Antrag.

Zwei Fragen sollen den Bürgern gestellt werden: Sind Sie für die Bereitstellung des städtischen Grundstücks auf dem Hebert, um dort Windkraftanlagen errichten zu lassen? Und: Sind Sie für eine Vermarktung des von diesen Windkraftanlagen erzeugten Stroms, damit die Erträge im wesentlichen der Stadt Eberbach, ihren Einwohnern und den Einwohnern der Gemeinde Schönbrunn sowie den Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands Kleiner Odenwald zugute kommen?

Damit will die AGL der Debatte um die Windkraft noch einmal eine Wende geben, nachdem eine knappe Ratsmehrheit sich im Februar gegen eine Vermarktung der Flächen auf dem Hebert ausgesprochen hatte. Zur Windkraft auf dem Hebert gab es 2015 schon einmal eine sogenannte "Bürgerbefragung".

Daran nahm etwas mehr als ein Drittel der 11.500 Wahlberechtigten teil. 2360 (59 Prozent) sprachen sich für Windkraft auf dem Hebert aus, 1618 (41 Prozent) dagegen. An einer finanziellen Beteiligung der Bürger an den Windkraftanlagen zeigten sich 1256 (31 Prozent) interessiert, 30 Prozent (1221) sprachen sich dagegen aus, 38 Prozent (1537) machten dazu keine Angaben.

Die AGL sah angesichts von 59 Prozent, die sich für die Windkraft auf dem Hebert ausgesprochen hatten, Rat und Verwaltung "in der Pflicht, den Bürgerwillen umzusetzen". Das Ergebnis einer Befragung ist aber im Gegensatz zum Ergebnis eines Bürgerentscheids, das umgesetzt werden muss, nicht bindend.

Die CDU hielt dagegen, dass sich zwar knapp 60 Prozent der Teilnehmer an der Befragung, aber nur 20 Prozent aller Wahlberechtigten für Windkraft auf dem Hebert ausgesprochen hätten.

Um die Entscheidung über den Hebert per Gemeinderatsbeschluss auf die Bürger zu übertragen, braucht es im Rat eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Darüber entschieden wird voraussichtlich Ende April, einen Monat vor der Kommunalwahl.

Alternativ können die Einwohner mit einem Bürgerbegehren auch selbst einen Bürgerentscheid beantragen. Dazu wären in Eberbach etwas mehr 800 Unterzeichner notwendig.