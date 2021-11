Eberbach. (RNZ) Die Badische Landesbühne zeigt am Donnerstag, 25. November, die nächste Vorstellung in Eberbach. Graham Greenes parodistischer Agenten-Thriller "Unser Mann in Havanna" ist um 19.30 Uhr in der Stadthalle zu sehen.

Kuba kurz vor der Revolution: Den Briten James Wormold plagen Geldsorgen. Der Verkauf von Staubsaugern bringt lange nicht so viel ein, wie seine Tochter ausgibt. Da trifft es sich gut, dass eines Tages ein Geheimagent bei Wormold auftaucht und ihn als Spion für den britischen Geheimdienst anwirbt. Wormold nimmt das Angebot an, obwohl er keinen blassen Schimmer von nachrichtendienstlicher Arbeit hat. Der Staubsaugerverkäufer denkt sich ein ganzes Agentennetz aus und liefert London einen spektakulären Plan einer angeblichen Militäranlage in den kubanischen Bergen. Doch damit macht er auch gegnerische Geheimdienste auf sich aufmerksam.

Carsten Ramm bringt Greenes weltberühmte Satire auf den britischen Geheimdienst als turbulentes Theatervergnügen mit fünf Schauspielern in über 30 Rollen auf die Bühne. Der Musiker Hennes Holz begleitet den Abend mit kubanischen Klängen.

Der Engländer Graham Greene (1904 bis 1991) war Bestsellerautor und ewiger Kandidat für den Literaturnobelpreis, Katholik und Frauenheld, Abenteurer und Moralist, MI6-Spion mit Sympathien für den Sozialismus. Sein Roman "Our Man in Havana" wurde 1959 durch Carol Reed mit Alec Guinness und Ernie Kovacs in den Hauptrollen verfilmt.

Die Vorstellung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt.

Info: Karten gibt’s im Vorverkauf bei der Tourist-Information Eberbach, Telefon: (0 62 71) 87 242, tourismus@eberbach.de