Stefan Frey vor der Riesen-Agave im Garten seiner Tochter am Ledigsberg. Nach 40 Jahren endet mit der Blüte der Lebenszyklus der Agave in den nächsten Tagen oder Wochen. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Vor etwa zwei Monaten begann der Blütenstamm der Agave zu wachsen, jetzt hat er eine Größe von etwa fünf Metern erreicht. Als es in den vergangenen Wochen sehr warm war und es dazu geregnet hat, waren es manchmal täglich an die 30 Zentimeter, die der Stamm in die Höhe geschossen ist. "Da konnte man davor stehen und beim Wachsen zuschauen", freut sich der Besitzer und Pflanzenliebhaber Stefan Frey. Eine solche Blütenstammgröße hat er bisher nur auf Touren durch Amerika oder am Mittelmeer gesehen, noch nicht in Deutschland.

Vor rund 40 Jahren hat der ehemalige Konrektor der ehemaligen Förderschule sowie frühere Kreis- und Gemeinderat Frey das Exemplar in Stuttgart gekauft. Bald allerdings schon wird es vorbei sein mit dem Prachtexemplar. Denn nach der Blüte sterben Stamm und Pflanze ab. "Das ist der Lebenszyklus", erklärt Frey. "Manche blühen nach 30 Jahren, andere eben nach 40 – doch wenn die Blüten raus kommen, stirbt die Pflanze ab und der Stil fällt um. Die befruchteten Blüten werden dann verstreut."

"Mindestens 130 verschiedene Agaven-Arten gibt es", erläutert er weiter und zeigt noch einige andere Arten im Garten seiner Tochter. Denn dort am Ledigsberg befinden sich im großen Garten alle seine großen Pflanzen. Aus Platzgründen bewahrt er sie dort auf und damit sich die Enkelkinder in seinem kleinen Gelände nicht an den Stacheln verletzten. Nicht ganz sicher ist er sich, ob es sich bei dem Fünf-Meter-Exemplar um eine "Agave-havardiana" oder eine "Agave-parryi" handelt. "Die sind sehr schwierig zu unterscheiden."

Das Riesengewächs, das oft mit der afrikanischen Aloe vera verwechselt wird, ist, wie die anderen Arten auch, sehr pflegeleicht. "Sie stehen im Freien und werden von September bis April abgedeckt." Der Fünf-Meter-Stamm ragt derzeit etwa drei Meter aus dem Gerüst heraus, welches dann im Herbst wieder in ein Gewächshaus umgewandelt wird.

"In Mexiko ist die Agave immer noch eine Nutzpflanze", erklärt Frey. Sie wächst dort auf ganzen Ackern und daraus werden "Sisal-Stricke" gemacht. Das Ganze ähnelt einer Kokosfaser und dient als Ersatz für Kunststoff. "Aus Agavensaft wird Tequila hergestellt und auch der sogenannte Mescal, das ist der billigere Schnaps. Außerdem wird daraus noch Pulque hergestellt, eine Art Bier", erklärt der Fachmann. Die Ausgangsquelle dafür ist Agavendicksaft, der als Zuckerersatz auch in Deutschland auf dem Markt ist.

Mit Pflanzen hat sich Frey "schon immer" beschäftigt. Allerdings "immer nur eine Zeit lang" mit einer Art. Derzeit sind Alpenveilchen und Orchideen bei ihm auf der Hitliste.

Und zu den Agaven fügt er noch an, dass die "aus Portugal oder Spanien" es in Deutschland nicht schaffen, "die gehen ein, wenn sie hier draußen stehen".

Für die Riesenagave sind die Tage nun gezählt, die Pflanze selbst beginnt an den äußeren Rändern bereits, sich auf ihr Ende vorzubereiten. Doch bis es soweit ist, kann sich Frey noch an dem Fünf-Meter-Stamm erfreuen, der in den Ledigsberger Himmel ragt.