Maske auf, aber an Abstand ist kaum zu denken: In den Schulbussen in Eberbach geht es, wie hier am Montagmorgen am Schulzentrum in der Steige, teilweise sehr eng zu. Das sehen mit Blick auf die Corona-Pandemie nicht nur Eltern kritisch. Foto: Büsra Isik

Von Büsra Isik und Christofer Menges

Eberbach. In den Schulen gibt es Hygienekonzepte, Abstandsregeln, Maskenpflicht außerhalb der Klassenzimmer. Doch in den Schulbussen stehen und sitzen die Schüler morgens und mittags auch in Eberbach teilweise dicht gedrängt. Daran wird zunehmend Kritik auch von Eltern laut.

Es ist Montagmorgen. Um viertel nach sieben kommt der erste Schulbus am Steige-Schulzentrum in Eberbach an. Der erste ist nicht überfüllt, die aussteigenden Schüler wirken entspannt. Anders beim nächsten: Der Bus fährt in die Haltebucht ein. Die Kinder und Jugendlichen haben zwar Masken auf, sitzen aber dicht an dicht im Bus. Einige stehen im Durchgang, weil es keine Sitzplätze mehr gibt. Beim Aussteigen sieht man ihnen an, dass sie froh sind, an der frischen Luft zu sein: Bei vielen geht der Griff in Richtung Maske. Hastig wird sie von der Nase unters Kinn gezogen. Glücklich wirkt keiner damit... Immerhin kommen nicht alle Busse gleichzeitig. Bis der nächste kommt, löst sich das Schülerknäuel wieder auf. Einige Minuten vor Schulbeginn wird es dennoch unübersichtlich: Ein Schulbus fährt von unten in die Haltestelle, ein zweiter, ein Ziehharmonikabus, fährt von oben ein. Ein Linienbus, der in der Haltebucht auf einsteigende Personen wartete, fährt aus der Haltestelle heraus. Und mitten durch die Busse fährt obendrein ein Auto, aus dem wenige Sekunden zuvor eine Schülerin ausgestiegen war....

Die Elterntaxis sind schon seit langem Streitthema. Nun scheint es, angesichts des Gedrängels in manchen Bussen, dass noch mehr Eltern aus Angst vor einer Ansteckung ihre Kinder lieber selbst zur Schule bringen .

Ärger über volle Busse, herumfahrende Elterntaxis, Maskenpflicht, dazu Corona-Ängste: Da kommt einiges zusammen. An der Gemeinschaftsschule in der Steige endet der Unterricht bis Ende September obendrein noch für alle um 12.20 Uhr. "Wir haben derzeit viel Personalbewegung", begründet Schulleiter Udo Geilsdörfer den einheitlichen Schulschluss. Das soll sich erst Anfang Oktober ändern. Geilsdörfer sieht die Buskapazität mittags dennoch eigentlich als ausreichend an: "Wir haben drei Busse, doch anscheinend ist das Problem, dass die Schüler immer nur einen stürmen." Zudem sei der Andrang dadurch nicht so groß, dass die Realschule gegenüber später und teils auch erst nachmittags Schulschluss habe. Den Hol-und Bring-Verkehr der Eltern sieht aber auch er als Problem.

Dabei müssen Schüler nicht erst seit gestern zur Schule und wieder nach Hause kommen. Doch anscheinend nimmt das Thema "coronakonforme Schülerbeförderung" erst zwei Wochen nach Ende der Sommerferien Fahrt auf: Die Eberbacher Stadtwerke, die in Eberbach einen Teil des Schulbusverkehrs betreiben, sind laut Werkleiter Günter Haag "mit Behörden in intensivem Austausch." Der Busverkehr Rhein-Neckar (BRN) lässt auf der Linie 821 zwischen Eberbach und Waldbrunn und auf der 822 zwischen Eberbach und Neunkirchen bereits zusätzliche Busse fahren – weitere sind nicht ausgeschlossen. Im benachbarten Odenwaldkreis forderten die für den Busverkehr zuständige Odenwald-Regionalgesellschaft (Oreg) und der Kreis beim Land Unterstützung für den zusätzlichen Einsatz von 13 Reisebussen für den Schülerverkehr an.

Darüber, ob sich bereits jemand in einem überfüllten Schulbus angesteckt hat, liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Aktuell gelten eher Feiern, auch an Schulen, als Brennpunkte. Doch Corona ist an Schulen durchaus ein Problem: Wie die Stuttgarter Zeitung meldet, sind in der zweiten Schulwoche nach Ferienende bereits 140 Klassen an 101 Schulorten in Baden-Württemberg in Quarantäne. Drei Schulen sind komplett geschlossen.