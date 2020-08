Das kleine Häuschen am Neuen Markt 4 wird gerade endgültig Geschichte. Foto: jbd

Eberbach. (jbd) Es war einmal: Das ehemals denkmalgeschützte kleine Häuschen am Neuen Markt 4 ist seit Mittwoch nur noch als Umriss an der benachbarten Hauswand vorhanden. Sobald das Gelände zwischen dem ehemaligen Gasthaus "Rose" und dem alle Maße der historischen Häuserzeile sprengenden Siebzigerjahrebau abgeräumt ist, ist es endgültig Geschichte.

Die Baulücke und damit die Häuserzeile schließen wird dann bekanntlich ein sehr viel voluminöseres Gebäude, das am allseits verpönten großen Nachbarn Maß nehmen und weit in Richtung Rosenturmquartier ausdehnen darf. Vier Vollgeschosse wurden dem Nachfolgebau genehmigt, mit Gastronomie im Erdgeschoss, einer Wohnung mit Büro im ersten Stock und zwei weiteren Wohnungen in den oberen Stockwerken. Der Keller soll Wirtschaftsräume aufnehmen.

Solange die Zerkleinerung des Bauschutts und der alten Holzbalken noch läuft, bietet sich aus den oberen Stockwerken gegenüber ein ungewohnter Durchblick bis zum Rosenturmquartier.