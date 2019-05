Eberbach. (mabi) Unterstützt von den Party-Machern von "Legend Events" feierten die diesjährigen Abiturienten des Hohenstaufen-Gymnasiums am Samstag ihre Abschlussparty in der Stadthalle. Gegen 23 Uhr wurden laut Kevin Bohn von Legend-Events rund 400 Gäste gezählt. Der Aufbau war dementsprechend angepasst. Gefeiert wurde bis 3 Uhr morgens, die Abis haben zusammen mit DJ Alexis eine super Stimmung in der Halle verbreitet.