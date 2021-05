Von Martina Birkelbach

Eberbach. Von wegen "CoronABI" oder irgendetwas in der Art. Auf einen Bezug zu der Pandemie hat der diesjährige Abiturjahrgang des Hohenstaufen-Gymnasiums (HSG) ganz bewusst verzichtet. "ABIpunktur – jeder Punkt kostet Nerven", lautet das Motto. "Wir wollen uns nicht nur an Corona erinnern", sagen Sophia Wierz und Johanna Walz. Die beiden, deren 18. Geburtstag im Dezember vergangenen Jahres kaum gefeiert werden konnte, sind zwei der insgesamt 81 HSG-Abiturienten. Heute stehen mit dem Fach Biologie die letzten schriftlichen Prüfungen an. Für alle Fächer wurden die Zeiten um 30 Minuten verlängert, um der Corona-Situation gerecht zu werden und auch Maskenpausen zu ermöglichen.

Ein Novum am HSG ist der Prüfungsraum: Die Gymnastikhalle der Sporthalle wurde dafür extra mit Teppichboden ausgelegt. Gegen Nachmittag werden sie dann hoffentlich alle hupend durch Eberbach fahren und das Ende der schriftlichen Prüfungen lautstark verkünden. "Wegen Corona und den Beschränkungen werden es wohl mehr Autos als sonst sein", so Sophia und Johanna.

Einig sind sich beide auch, dass das Abitur dieses Jahr "psychisch sicher schwieriger zu schaffen war, aber trotzdem machbar. Ehrgeiz war wichtig und Selbstdisziplin; und es gab auch welche, denen das schwergefallen ist". Vor allem aber, hat sich laut Sophia und Johanna am "Schwierigkeitsgrad des Abiturs" nichts geändert. Auch wenn es bei den schriftlichen Prüfungen "in manchen Fächern" für die Lehrer mehr Auswahlmöglichkeiten gegeben hat, ist das Abitur allen anderen Jahrgängen vor Corona gleichzusetzen.

Natürlich aber verlief das Jahr nicht so wie sonst. Es gab viel Homeschooling, Internetprobleme und vor allem auch keinen Abicup, keine Stufenpartys und keine Studienfahrten. Alles in allem, wie überall weniger soziale Kontakte. Auch wie die Verabschiedung am 16. Juli (die mündlichen Prüfungen sind auf 12. und 13. Juli terminiert) abläuft, ist derzeit noch völlig unklar.

"Natürlich sind wir traurig darüber. Aber bei uns sind es nur kulturelle Schäden. Jeder leidet. Schlimmer ist es sicher für die Neunt- oder Zehntklässler, die fühlen sich sicher etwas alleingelassen", so die beiden Abiturientinnen. Sie betonen, dass der Abijahrgang am HSG höchste Priorität hatte. Für die tolle Unterstützung sind sie nicht nur ihrer Schulleiterin Anja Katzner und der Stellvertreterin Anne-Kathrin Schmehling sowie allen anderen Lehrern sehr dankbar, sondern auch dem Hausmeister Pasquale Rignanese; "alle haben so viel geleistet".

Sophia ist von der Steige-Grundschule direkt ans HSG gewechselt, ihre Leistungskurse waren Mathematik, Sport (Prüfung am 28./29. Juni in Buchen) und Chemie. Insbesondere im Sport läuft es für sie coronabedingt sehr kompliziert. Beispielsweise hat Badminton das Schwimmen ersetzt, und im Basketball geht es nur um die Technik. Nach dem Abi will sie ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Paulusheim starten. "Ich brauche eine Pause nach der Oberstufe, mein Körper konnte nicht runterfahren, es gab keine Zeit zum Abschalten. Ich habe mir auch überlegt, ins Ausland zu gehen, aber das fällt ja derzeit weg." Anschließend strebt sie ein Lehramtsstudium (für Gymnasium) an der Heidelberger Universität an. Gelitten haben auch Sophias Freizeitaktivitäten: Fußballspielen und tanzen beim Club Eulenspiegel in Rockenau.

Johanna hatte die Leistungskurse Englisch, Gemeinschaftskunde und Chemie. Sie wird ebenso ein FSJ absolvieren. Für sie geht es in den OP der Heidelberger Orthopädie. Ursprünglich hatte sie sich ein dreimonatiges "Tansania-Projekt" als "Pflegepraktikum" ausgesucht. Ihr Ziel bleibt: ein Medizin-Studium.

Während des ersten Lockdowns waren beide noch in der Klasse 11, die Klasse 12 haben die Abiturienten komplett mit der Pandemie gelebt. "Präsenzunterricht mit Regeln galt von September bis zu den Winterferien, dann gab’s beispielsweise Wechselunterricht mit vier Tagen Schule und einem Tag daheim. Einige haben sich auch hängenlassen. Da ging eine Schere auf und sie sind in ein Loch gefallen."

Laut Sophia und Johanna wurde beispielsweise ihr Chemie-Leistungskurs "nach Nachnamen in Fünftel aufgeteilt".

Sophia: "Online-Unterricht ist anstrengend, es ist etwas ganz anderes". Johanna: "Ich bin sehr diszipliniert, aber ich habe gemerkt, dass es immer schwieriger wurde. Man war sehr auf sich allein gestellt. Man musste sich bewusst machen, dass es um das eigene Abitur geht. Und wir haben so sicher auch alle vorab für die Uni etwas gelernt. Da gibt es auch keine Kontrolle."

Probleme hat es laut der beiden beim Homeschooling oft mit dem Internet gegeben, "es gibt auch Lehrer, die in Ortschaften wohnen, wo die Verbindungen schlecht sind". Auch dann, wenn etwa in Familien fünf Personen zu Hause gleichzeitig das Netz genutzt haben, kam es zu Störungen. Grundsätzlich steht für beide auch zukünftig fest: "Wir schaffen das alles nur, wenn sich alle an die Regeln halten. Die, die sich nicht an Regeln halten, verschärfen die Regeln der anderen".

Nach dem heutigen Autocorso gehen für die HSG-Abiturienten die Überlegungen weiter, wie die Abschlussfeier organisiert werden kann: "Wir suchen noch eine Alternative zu der Stadthalle, irgendwo draußen auf einer Wiese – und wir hoffen, dass dann auch nicht nur die Tutoren dabei sein dürfen, sondern alle Lehrer. Optimistisch sind aber alle, denn die Suche nach Abikleidern hat begonnen." Ein weiteres Problem ist derzeit die "relativ leere" Stufenkasse. Da die Abiturienten kein Geld eingenommen haben, wissen sie noch nicht, wie die Verabschiedung und die Abibücher bezahlt werden sollen. "Alle leiden unter der Pandemie. Zurzeit ist es unangenehm in den Geschäften um Unterstützung zu bitten, denn die brauchen eigentlich selbst Unterstützung."

"ABIpunktur – jeder Punkt kostet Nerven": Ihre Punkte haben sich die diesjährigen Abiturienten eigentlich doppelt verdient.