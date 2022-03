Das Land wird in Eberbach Windräder bauen, heißt es, und Röderer rät der Stadt, dies auch zu tun. Foto: pa

Eberbach/Stuttgart. In jedem Fall wird die Landesregierung am Windkraftausbau – auch auf den rund 30 Hektar Staatsforst auf dem Hebert – festhalten. Dabei spielt keine Rolle, wie Eberbachs Bürgerentscheid ausgeht. Die Gründe liegen in der Neuausrichtung der übergeordneten deutschen Energiepolitik allgemein.

Dies ist der Kern der Antwort aus dem Landesforstministerium von Peter Hauk, gleichzeitig CDU-Landtagsabgeordneter im Nachbarkreis Neckar-Odenwald.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Jan-Peter Röderer hatte eine Kleine Anfrage gestellt und jetzt die Antwort erhalten (Landtagsdrucksache 17/2008).

Die Stadt Eberbach habe in den letzten Jahren das von ForstBW "intensiv angebotene gemeinsame Vorgehen im Rahmen eines Poolings (hier: Bündeln der Vermarktungsabsichten d.red.) abgelehnt".

Der Eberbacher Bürgerentscheid beziehe sich lediglich auf stadteigenes Gelände. "ForstBW wird entsprechend der Ziele der Landesregierung zum Ausbau der Erneuerbaren Energien auch bei ablehnendem Ausgang die Staatswaldflächen für eine Windkraftnutzung zur Verfügung stellen. Die Standorte weisen eine hohe Eignung auf" heißt es in der Antwort weiter.

Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz ist eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde an Erträgen der Windkraft in den Verträgen von ForstBW festgeschrieben.

Darüber hinaus können etwaige örtliche genossenschaftliche Zusammenschlüsse im Staatsforst als Windrad-Projektierer tätig werden. Zudem seien auch die Kommunalen Landesverbände beim Vorgehen der Landesregierung im Windkraftausbau mit eingebunden.

Röderer veröffentlichte gestern als Reaktion auf die Ministeriumsantwort eine Erklärung, in der er die Eberbacher Wahlberechtigten bat, der Windkraftnutzung auch auf der städtischen Fläche zuzustimmen.

Röderer: "Grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass sich die Landesregierung vorrangig am Bürgerwillen orientieren sollte.

Da sie sich nun bereits vor dem Bürgerentscheid festgelegt hat, wäre es für Eberbach natürlich ungünstig, wenn die für die Windkraftnutzung vorgesehene städtische Fläche nicht dafür genutzt werden könnte."

Die Windräder im Staatsforst auf dem Hebert kommen also. Die Stadt hätte daraus aber praktisch keine Einnahmen. Wie berichtet, rechnet die Stadt bei Errichten von fünf Windrädern auf eigenem, Eberbacher, Hebert-Grund mit Pachteinnahmen von jährlich 1,41 Millionen Euro sowie zusätzlich pro eingespeister Kilowattstunde Strom mit 0,2 Cent. Bei fünf Anlagen ergäbe sich ein Betrag von 155.000 Euro jährlich, aus dem Anteile an die Umgebungsgemeinden ausgezahlt würden.

Die Position der grün-schwarzen Landesregierung sei auch angesichts der aktuellen Ereignisse in der Ukraine und der damit einhergehenden Neuausrichtung der deutschen Energiepolitik letztlich ohne Alternative, so Röderer. Auch dies weise für die Stadt Eberbach und die für Stadtflächen diskutierten Windkraftprojekte nun den Weg.

Röderer: "Die Umstellung auf regenerative Energiequellen ist das Gebot der Stunde, und wo immer Natur- und Artenschutz nicht dagegensprechen, sollte dies auch regional geschehen."

Ins gleiche Horn wie Röderer stieß gestern auch eine Pressemitteilung der grünen Kreistagsfraktion. Deren Sprecher Ralf Frühwirt schrieb,das der Landkreis bislang in Sachen Energiewende im Land zu den Schlusslichtern zähle. Noch drehe sich kein einziges Windrad auf Kreisgebiet.

Neben die Klimaschutzargumente trete nun die Anforderung, einen weiteren Schritt weg zu machen "von erpresserischen kriegführenden Regimen, von denen Deutschland derzeit noch viel zu abhängig ist".

Frühwirt gratulierte den Eberbacher Verantwortlichen, die hier "klug im Interesse ihrer Stadt verhandelt" hätten, um an den jetzt doppelt erforderlichen Ausbau der Erneuerbaren Energien ihrem Gemeinwesen einen finanziellen Vorteil zu sichern.