Noch ist das Baufeld an der Güterbahnhofstraße frei, aber Anfang September sollen die Arbeiten für den neuen Kindergarten dort starten. Foto: Marcus Deschner

Eberbach. (MD) Der Neubau des Kindergartens im Sanierungsgebiet Güterbahnhofstraße rückt in greifbare Nähe. Anfang September sollen die Bauarbeiten starten. Der Gemeinderat vergab am Donnerstag einstimmig Teile des ersten Ausschreibungspakets mit einer Gesamtsumme von gut einer Million Euro. Davon entfallen auf die Rohbauarbeiten, für die die Firma Heizmann aus Osterburken den Zuschlag erhielt, knapp 800.000 Euro und auf die Klempnerarbeiten, die an die Limbacher Firma Gramlich gehen, 250.000 Euro. In der Kostenberechnung war für Letzteres 413.000 Euro enthalten. Aufgehoben wurde die Ausschreibung der Zimmer- und Holzbauarbeiten. Dafür war nur ein einziges Angebot von einem Buchener Zimmereibetrieb eingegangen. Der forderte für das Gewerk gut 1,3 Millionen Euro und lag damit fast 90 Prozent über der Kostenberechnung. Denn eingeplant waren rund 720.000 Euro.

Bekanntermaßen soll die neue Einrichtung an der Güterbahnhofstraße als Ersatz für den evangelischen Kindergarten Regenbogen in der Bussemerstraße sowie für die Aufnahme der drei Krippengruppen des Vereins "Postillion" dienen. Bereits im Juli 2017 hatte der Gemeinderat den Weg dafür frei gemacht. Im April 2018 wurde ein Mannheimer Büro mit den Architektenleistungen beauftragt. Ein Mitarbeiter dieses Büros erläuterte in der Sitzung die zu vergebenden Gewerke, deren Preise von der Anfang Dezember 2019 aufgestellten Kostenberechnung abweichen. Zwar habe man für die Rohbauarbeiten bei der Kostenberechnung nur gut 634.000 Euro eingestellt.

Allerdings seien durch die Untersuchungen eines Fachbüros neue Erkenntnisse eingetreten. So sei festgestellt worden, dass auf dem Gelände "ganz leichter Gasaustritt" vorkomme. Mutmaßlich Relikte von einer dort früher befindlichen Schuhfabrik. Daher müsse nun die Bodenplatte der neuen Einrichtung absolut gasdicht sein. Und auch bei den Entwässerungs- und Kanalarbeiten habe man inzwischen umplanen müssen, so der Fachmann. Die zusätzlichen Kosten entstünden damit sowieso. Zähle man diese mit dafür am Bau üblichen Preisen dazu, sei das nun günstigste Angebot sogar noch ein halbes Prozent billiger als die Schätzung, machte er eine eigene Rechnung auf.

"Es ist schon außergewöhnlich, dass wir schon vor dem ersten Spatenstich Mehrkosten von 122.000 Euro haben", entrüstete sich Klaus Eiermann (SPD). Dass dort Gas vorkomme, habe man nämlich schon vor einiger Zeit im Gemeinderat nicht-öffentlich diskutiert. Das wollte Bürgermeister Peter Reichert so nicht im Raum stehen lassen. Es handele sich dabei nicht um Mehrkosten, sondern die Erhöhung habe sich in der Planungsphase "so ergeben". Von Mehrkosten könne man erst dann reden, wenn ein Gewerk vergeben und später höher abgerechnet werde, belehrte er Eiermann. Zudem genieße "das Schutzgut Mensch" dort gesteigerte Priorität. Ob’s dafür auch eine höhere Förderung aus Mitteln des Sanierungsprogramms gibt, konnte Kämmerer Patrick Müller noch nicht sagen.

Man müsse jetzt erst schauen, dass der Zeitrahmen für das Gebiet verlängert wird. Denn dieser endet Ende April kommenden Jahres. Man wolle einen Aufstockungsantrag stellen, ergänzte Liegenschaftsamtsleiter Martin Völker. Nun hofft man auf weiter sinkende Holzpreise und will die Zimmererarbeiten im zweiten Ausschreibungspaket zusammen mit den Gewerken Fenster und Außentüren, Elektro sowie Heizung, Lüftung, Sanitär Ende Oktober vergeben. Einen Monat später soll das dritte Paket mit Tischlerarbeiten, Maler und Innenausbau, Bodenbelags-, Fliesen- und Plattenbelagsarbeiten, Trockenbau-, Estrich- und Abdichtungsarbeiten sowie Baureinigung vergeben werden, als letztes Paket sind Ende November die Landschaftsbauarbeiten an der Reihe.

Ortsvorsteher Harald Friedrich beanstandete in der Sitzung noch, dass seit sechs Wochen in Friedrichsdorf und Umgebung kein Vodafone- D2-Netz-Empfang mehr vorhanden sei. Vorher habe es "ganz gut funktioniert". Auch das will Reichert prüfen lassen.