Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Für den Einzelhandel auch in der Neckarstadt kommt dieser nächste Schritt auf einer bald zehnmonatigen Durststrecke keinen Tag zu früh: Bei bis Ende Januar verlängertem Corona-Lockdown sind in Baden-Württemberg ab Montag zumindest Abholangebote in den Geschäften wieder erlaubt. Die Kundschaft kann dann zuvor im Netz oder telefonisch bestellte Ware persönlich an Ausgabestellen der Läden in Empfang nehmen. Das Ganze nennt sich Click & Collect-Service und löst die bisherige Beschränkung des stationären Einzelhandels auf Haustürlieferungen oder Postversand von überwiegend im Netz georderten Sachen ab.

Buchhändlerin Martina Greif-Trussina will Bestellungen am Hinterausgang ausgeben. Foto: jbd

Geschäftsleute atmen auf. Denn inzwischen, ließ etwa Buchhändlerin Martina Greif-Trussina wissen, "ist es ganz schlimm. Wir wissen nicht, wie wir uns noch über Wasser halten sollen". Dabei hatte man sich in Eberbach mit dem "Window-Shopping" ein findiges Konzept ausgedacht, das von bis heute neun Geschäften mit einigem Erfolg praktiziert wurde. Susanne Reinig hatte diese über die Schaufenster funktionierende Idee und stieß damit bei den EWG-Kollegen auf große Sympathie. Wie es aussieht, handelt es sich dabei sogar um eine echte Eberbacher Spezialität.

Alles, was es in diesen Auslagen mit ihren immer wieder wechselnden Artikeln zu sehen gibt – von Halbschuhen über Haushaltswaren bis zu Herrenmänteln – ist dabei mit einer Nummer versehen. Wer was Ansprechendes für sich entdeckt und haben möchte, meldet sich per Mail oder Telefon im Laden und vereinbart eine Lieferung. Und auf dieser Grundlage, erklärt EWG-Vorsitzender Dietrich Müller auf Nachfrage, soll ab Montag auch der Click & Collect-Service aufgezogen werden. "Schaufenster sind das Medium, über das wir kommunizieren. Window-Shopping und Abholservice: Da passt dann alles zusammen".

Das heißt: Die entscheidende Vorarbeit für die bevorstehende Lockerung ist in Eberbach schon geleistet. Wobei, wie Susanne Reinig betont, zur Beteiligung am Schaufenster-Shopping ausdrücklich auch Nicht-Mitglieder der Eberbacher Werbegemeinschaft eingeladen sind. Je mehr Geschäfte mitmachen, desto lohnender der Bummel durchs Geschäftszentrum.

Was bis Montag jetzt noch jeder Ladeninhaber für sich klären muss, ist die Frage: Wo bekommt die Kundschaft ihren Einkauf ausgehändigt? Martina Greif-Trussina will den Hintereingang ihrer Buchhandlung zum Lindenplatz hin nutzen, weil es in der Arkade an der Friedrichstraße eng werden könnte.

Ab Montag können die Sperrgitter wieder hochgezogen werden. Wer sich in den Schaufenstern was ausgesucht hat, kann es am Laden dann selber abholen. Auch im Modehaus Müller. Foto: jbd

Für Electro-plus-Kunden richtet Susanne Reinig am Nebeneingang in der Bahnhofstraße einen Abholschalter mit Spuckschutz-Scheibe ein. Wer sich mit Müller-Mode einkleiden möchte, bekommt seine Einkaufstüte vielleicht direkt an der großen Ladentür in der Bahnhofstraße überreicht – und vielleicht gibt es da dann einen Klingelknopf, im Interesse eines möglichst niederschwelligen Angebots. Staus und Schlangen vor den Geschäften, mangelnder Abstand, Verstöße gegen Corona-Schutzvorschriften? All das sei in Eberbach nicht zu befürchten, ist sich Dietrich Müller sicher. "Hier ist alles entzerrt. Wenn da alle halbe Stunde einer ne Tüte abholt...".

Im Übrigen muss ja auch ab Montag jedem Einkauf eine Order mit Terminvereinbarung vorausgehen: "Über irgendeinen Kanal müssen Kunden bestellen". Informationen über Geschäftszeiten und Ausgabemodalitäten der einzelnen Läden gibt es bis dahin auch.