Eberbach. (by) Ab Mittwoch gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz, was die Nachfrage nach den kostenlosen Tests bereits sprunghaft ansteigen ließ. In Eberbach gibt es ab heute vier Orte, um sich testen zu lassen. Das sind zum einen die Bahnhof- und die Mohren-Apotheke und zum anderen die beiden Teststationen auf dem Aldi-Parkplatz und ab heute auch wieder auf dem Thonon-Platz.

Am Diesntagvormittag wurde der Testcontainer auf dem Thonon-Platz abgeladen. Fast genau an der gleichen Stelle, an der er im Sommer schon einmal stand. "Seit zwei Tagen ist die Hölle los", sagt Betreiberin Amira Khelifi, zu deren "Testzentrum Smartlab" auch die Teststation gehört, die seit einem Monat auf dem Aldi-Parkplatz steht. Viele Arbeitgeber aus Eberbach, Waldbrunn und auch Schönau hätten bei ihr angerufen, die ihre Arbeitnehmer testen lassen wollen.

Sei die Nachfrage nach Tests vor einem Monat im Testzentrum im Neuen Weg noch etwas zögerlich gewesen, hätte sich dies mit Beginn der kostenfreien Tests am 13. November geändert. "Seit zehn Tagen werden es immer mehr", sagt Khelifi. Auch viele Geimpfte würden die Möglichkeit in Anspruch nehmen. "Am Montag waren es rund 70 Personen, und es werden mehr." Wurde anfangs nur nachmittags getestet, wurden die Zeiten jetzt auf 10 bis 16.30 Uhr ausgeweitet. Im Zentrum am Thonon-Platz wird zunächst von 7.45 bis 18 Uhr getestet, damit auch die Arbeitnehmer das Angebot wahrnehmen können. Eventuell soll – bei entsprechender Nachfrage – sogar bis 19 Uhr getestet werden. Neben Antigen-Schnelltests und PCR-Tests sind im Testzentrum auch Antikörper-Test mit einem Laborgerät möglich, sagt die Betreiberin. Wie groß der Bedarf ist, zeigt, dass sie am Freitag auch noch zwei Testzentren in Heidelberg eröffnen will.

Das Testen in der Mohren-Apotheke läuft im "Schmalspurbetrieb", wie Inhaberin Regina Tschada sagt. "Im Arbeitsablauf ist wegen des geringen Personals nicht mehr möglich." Getestet wird hier hauptsächlich dienstags und donnerstags nach telefonischer Anmeldung (06271/2469). Seit Beginn der kostenfreien Tests am 13. November verzeichnet auch sie eine große Nachfrage. "Ich bin froh, dass die Teststation da ist", zeigt sie sich erleichtert über die Unterstützung.

Auch in der Bahnhof-Apotheke ist die Nachfrage seit Beginn der kostenfreien Tests groß, wie eine Mitarbeiterin sagte. Um den Ansturm zu bewältigen "werden wir personell aufrüsten". Gemacht werden sowohl Antigen-Schnelltests als auch PCR-Tests für Selbstzahler, deren Ergebnis innerhalb von drei Stunden vorliege. Testen lassen können sich Erwachsene sowie Kinder ab dem Schulalter. Die Terminbuchung erfolgt hier online unter www.corona.neckartal-apotheken.de. Allerdings gibt es für diese Woche fast keine freien Termine mehr.