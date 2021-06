Eberbach. (by) Seit ein paar Tagen gibt es in Eberbach mehr Möglichkeiten, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Neben den bisherigen Angeboten in der Bahnhof- und in der Mohrenapotheke gibt es jetzt auch zwei Testzentren am Thonon-Platz sowie am Neuen Markt. Und am Donnerstag soll noch ein weiteres am Freibad dazukommen, kündigt Bärbel Preißendörfer vom Ordnungsamt an. Drei Testzentren, drei Betreiber – und eines haben sie gemeinsam: Sie alle sind auf die Stadt zugekommen.

"Es war nur so eine Idee", sagt Amira Khelifi. Die Apothekerin hat über die Zeitung mitbekommen, dass es hier Bedarf gebe und vor drei Wochen bei der Stadt Eberbach angerufen. Zwei Wochen später schickte sie ein Mail an die Stadt und bekam prompt eine Zusage vom Ordnungsamt. Ursprünglich habe sie an ein "Drive-in-Testzentrum" am Neckarlauer gedacht, sagt sie. Nach einem Besuch in Eberbach und Gesprächen mit dem Ordnungsamt habe man sich auf den Standort am Thonon-Platz geeinigt.

"Es klappt gut", zieht Khelifi nach drei Tagen eine positive Bilanz. Mit einem solchen Andrang hätte sie nicht gerechnet: "Als wir am Samstag um 8 Uhr angefangen haben, warteten die ersten Leute schon". Am Sonntag gab es eine lange Schlange Wartender in der Kellereistraße. "Wir haben ohne Mittagspause durchgemacht", sagt sie. Die Leute seien sehr freundlich gewesen. "Sie haben uns mit Kuchen, Gebäck und Eis versorgt." Am Samstag führten sie über 250 Tests durch, landeten dabei auch einen "Treffer", worauf erst einmal Pause angesagt war und alles desinfiziert werden musste, ehe es weitergehen konnte. Am Sonntag waren es sogar 293 Tests, am Montag wurde es etwas ruhiger. Da sie vorsichtig kalkuliert und zunächst nur 1000 Tests bestellt hatte, muss sie nachbestellen.

Das Wochenende brachte Khelifi zwei Erkenntnisse: Bedarf ist vorhanden und das Personal (zwei Personen) muss aufgestockt werden. Sie wollen künftig täglich von 8 bis 18 Uhr Erwachsene und Kinder ab fünf Jahre testen. Für die "Corona EasyPass" ist Eberbach die erste Station, zwei weitere im Rhein-Neckar-Kreis sollen noch diese Woche folgen, eine vierte ist geplant.

Am Neuen Markt testet seit Montag die "Valy GmbH" aus Heidelberg täglich von 9 bis 18 Uhr Personen ab sechs Jahre. Das Interesse am ersten Tag sei "gut gewesen". Da ohne Terminanmeldung getestet wird, muss mitunter bei beiden Testzentren auch mit längeren Wartezeiten gerechnet werden. Das Ergebnis soll es nach etwa 15 Minuten geben.

Am Freibad baut die Stölting-Gruppe aus Gelsenkirchen – sie betreibt, laut Preißendörfer, bereits Testzentren in Mosbach und Erbach – heute eine weitere Teststation auf. Ab Donnerstag (Fronleichnam) soll getestet werden, und zwar von 9 bis 21 Uhr. Auch Terminbuchungen sollen hier möglich sein. Jedem Bürger steht nach Verfügbarkeit mindestens ein kostenloser Test pro Woche zu, eine Höchstgrenze gibt es nicht.