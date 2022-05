Eberbach. (fhs) Kann es "nach der Pandemie" mit Eberbachs Innenstadt weiter gehen wie vor 2020? Stadtverwaltung und Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) haben aktuell eine "Innenstadtberatung" angeschoben, betreut durch die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK). (wir berichteten). Noch bis 8. Mai läuft jetzt eine Online-Bevölkerungsbefragung. Dafür bittet Mit-Initiator EWG-Chef Dietrich Müller öffentlich um Unterstützung.

"Es ist ständig alles im Wandel. Was wir noch vor zehn, fünfzehn Jahren gemacht haben, ist heute nicht mehr geeignet, etwa die Leerstände von Geschäften in der Innenstadt zu begegnen oder um die Innenstadt zu beleben", sagt Müller. "Warum soll man sich da nicht zusätzliche Expertise von außen holen und ach von anderen Gemeinden lernen, die ganz ähnliche Probleme haben?" Diesem Ansatz folge das Innenstadtberater-Programm, dessen Kosten ein Förderprogramm des Landeswirtschaftsministerium trägt. Durch Gutachten, Bestandsaufnahmen und Expertenbesuche sowie eben durch die Befragungsaktionen kommen Daten zusammen, die auch die verschiedenen Kommunen untereinander vergleichbar machen, da sie jeweils auf gleicher Basis erhoben werden.

In Eberbach geht die Teilnahme darauf laut Müller zurück auf eine Anregung des Stadtrats Prof. Dietmar Polzin. Nach einer Straßenumfrage vom Donnerstag läuft nun noch bis 8. Mai, online die Bürgerumfrage (https://www.eberbach.de/pb/2610417.html), um auch Simmen zu erhalten, die am Donnerstag nicht von den Interviewern angetroffen wurden. Müller: "Wir waren ja schon bislang aktiv, was man in der Stadt alles tun kann. Aber es gibt eben begrenzten Spielraum und Erfahrungswerte. Unser inhabergeführten Geschäfte und unsere mittelständische Struktur sind in der Vergangenheit positiv rübergekommen. Aber die Generation kommt nun ein Alter, wo’s um Nachfolgeregelungen geht. Und die nächste Generation hat eine ganz andere Einstellung zur ’Work Life Balance’." Müller erwähnt auch bereits früher erstellte Expertisen zur Innenstadtentwicklung – sei es von der EWG oder der Stadt etwa 1977, 1984.1996 oder die Imakommstudie von 2009. Nun folgt weiteres Datenmaterial. Müller: "Wir werden die Innenstadt nicht neu erfinden. Da mache ich mir keine Illusionen. Aber es ist wichtig, auch über den Tellerrand zu blicken." Dazu gehört jetzt auch die Bestands- und Wünscheabfrage. Noch bis Sonntag, 8. Mai, kann jeder via www.eberbach.de in dieser Online-Befragung seine Meinung kundtun