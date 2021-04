Von Martina Birkelbach

Eberbach. Die Osterferien sind vorbei, die Schulen sind aber noch geschlossen und sollen, je nach Inzidenz, erst ab kommenden Montag, 19. April mit Wechselunterricht starten. Derzeit ist mal wieder Fernunterricht für alle Schüler angesagt, bis auf die Abschlussklassen.

Die Notbetreuung läuft dennoch. Laut Kultusministerium wird die Notbetreuung eingerichtet "für die Schülerinnen und Schüler aller Schularten der Klassen 1 bis 7, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind".

In der Steige-Grundschule sind die Anmeldungen laut Rektorin Ursula Teichtmann "sehr unterschiedlich, je nachdem wie die Eltern arbeiten müssen". Vor Ostern ist man in der Steige-Grundschule auf 68 Kinder in der Notbetreuung gekommen. Es werden nur Kinder betreut, deren Eltern arbeiten. "Wir gehen davon aus, dass die Zahl der zu betreuenden Kinder steigen wird", so Teichtmann weiter. Schwierig werde es in der kommenden Woche, wenn Unterricht ist und gleichzeitig die Notbetreuung organisiert werden muss. Denn die Kinder in der Notbetreuung haben selbst einen Lehrer. Zudem werden iPads eingesetzt. Teichtmann: "Dabei müssen die Kinder trotzdem getrennt werden und auch in der Pause hat jede Klasse ihr eigenes Territorium".

In der Dr. Weiß-Grundschule werden laut Tanja Ehrhard aktuell 87 Schüler in den Notbetreuungsgruppen durch die Lehrkräfte betreut. "Die Gruppen sind meist klassenintern gebildet", teilt die Konrektorin mit. Die Betreuungszeit, die durch die Lehrkräfte der Schule abgedeckt wird, ist von 8.45 bis 12.05 Uhr. Ehrhard: "Die Anmeldungen sind im Vergleich zur letzten Schließung ungefähr gleich geblieben. An den Anmeldemodalitäten hat sich nichts geändert."

Zudem startet, wie in den anderen Schulen, auch in den Grundschulen ab kommender Woche die Testpflicht; für Lehrer und Schüler, zweimal pro Woche. "In der Grundschule führen das die Eltern durch, die Kinder bringen die Bestätigung mit", teilt Teichtmann mit.

Ehrhard weist daraufhin, dass die Schnelltests ab Montag auch für alle Kinder in der Notbetreuung verpflichtend sind. Auch in der Dr. Weiß-Grundschule werden die Tests von den Erziehungsberechtigten zu Hause durchgeführt. "Das Ergebnis wird von den Eltern entsprechend dokumentiert und von der Schule gegengezeichnet", so die Konrektorin.