Eberbach. (RNZ) Am Montag fanden am Hohenstaufen-Gymnasium die mündlichen Abiturprüfungen statt. Geprüft wurde in den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch, Musik, Bildende Kunst, Religion, Ethik, Geschichte, Gemeinschaftskunde, Mathematik, Informatik, Physik, Chemie, Biologie und Sport. Die Prüfungskommission kam von der Internationalen Gesamtschule Heidelberg; den Vorsitz hatte Oberstudiendirektor Werner Giese. 73 Schüler haben in diesem Jahr am HSG ihr Abitur bestanden. Der Notendurchschnitt lag bei 2,2.

Eberbach: Isabell Abelshauser, Edem Agnave, Maximilian Auer, Kristin Baumgärtner, Franziska Beck, Vincent Benz, Rebecca Creß, Can Cugali, Milana Dick, Nicole Dome, Jil Duda, Isabelle Empacher, Melih Eravci, Selma Gusic, Jana Alisa Hanke, Lieselotte Heil, Jonas Hils, Philipp Hoffmann, Melisa Hornischer, Michelle Ivankov, Christoph Kappes, Felix Keißner, Lisa Keißner, Melinda Kiefer, Marvin Körlin, Fabienne Maier, Selina Melcher, Sasan Mohammadi-Rad, Lea Müller, Rebecca Pfeffer, Giuseppe Ranieri, Judith Richter, Mara Schmitt, Samira Schork, Hannah Schumacher, Johanna Schwarzer, Rebecca Sensbach, Jamila Strangfeld, Stefan Wilbrandt, Johanna Wolf, Anna Wolz, Max Wuscher.

Badisch Igelsbach: Pio Prukop.

Pleutersbach: Diana Behm, Jonas Haaß.

Rockenau: Maximilian Rick, Chiara Wierz.

Unterdielbach: Lotte Siefert.

Hirschhorn-Hessisch Igelsbach: Leah Braunsberger.

Oberzent-Beerfelden: Tanika Rundel.

Oberzent-Hebstahl: Luise Adam.

Oberzent-Hinterbach: Antonia Lechner.

Oberzent-Kortelshütte: Benedikt Ludwig, Tamina Stadler.

Oberzent-Ober-Hainbrunn: Laura Silke Volk.

Oberzent-Rothenberg: Hisham Fichtel, Nele Weyrauch.

Schönbrunn: Sophie Heiß, Dominic Niedermüller.

Schönbrunn-Haag: Lennart Rüster.

Schönbrunn-Moosbrunn: Magdalena Trampusch.

Schönbrunn-Schwanheim: Hannah Bischoff, Milena Martin.

Waldbrunn-Oberdielbach: Nicolai Helm.

Waldbrunn-Schollbrunn: Barbara Beushausen.

Waldbrunn Strümpfelbrunn: Noah Colin Sedlak, Andrea Steck, Mario Steck.

Waldbrunn Waldkatzenbach: Julia Frauenschuh, Sebastian Kappes, Fabian Vogel, Julia Volk.

Waldbrunn Weisbach: Paul Heisner.