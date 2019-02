2013 waren noch Eberbacher Jugendliche an einem 72-Stunden-Aktionsprojekt des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) beteiligt und schufen einen Waldlehrpfad in Waldbrunn. 2019 findet des bundesweite Projektangebot aber ohne Eberbacher statt. Foto: privat

Eberbach. Noch läuft die Anmeldefrist bis Ende des Monats, aber für 2019 steht schon fest, dass sich aus Eberbach keine Jugendgruppe aus der katholischen Seelsorgeeinheit "Neckartal-Hoher Odenwald Edith Stein" an der "72-Stunden-Aktion" beteiligen wird. Das war nicht immer so, hat aber nachvollziehbare Gründe. Sie liegen in der aktuellen kirchlichen Jugendarbeit in Eberbachs katholischen Gemeinden.

Gemeindereferent Gregor Kalla betreut die Jugendarbeit in der Seelsorgeeinheit mit und war bei den letzten 72-Stunden-Aktionen dabei.

Kalla: "Ich bin gern bereit, wieder mitzumachen, aber es müssen die Jugendlichen sein, die sagen, wir wollen da mitmachen." Dies ist dieses Jahr in Eberbach offensichtlich nicht in hinreichender Zahl der Fall.

Zwischen 23. und 26. Mai 2019 startet der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) bundesweit die Aktion "Uns schickt der Himmel". In diesen drei Tagen (72 Stunden) setzen Kinder- und Jugendgruppen ein soziales, interkulturelles oder ökologisches Projekt um. Ende der 1990er Jahre war diese Event-Aktion in einem der nördlichen deutschen Bistümer entstanden, 2001 organisierte der BDKJ Freiburg sie das erste Mal im Erzbistum, zu dem Eberbach gehört. Bundesweit fand das 72-Stunden-Projekt erst ab 2013 statt, nachdem immer mehr Bistümer hinzu gekommen waren. Bei der Aktion erhalten Jugendliche Gelegenheit, die "Welt ein Stückchen besser zu machen". Die Projekte greifen politische und gesellschaftliche Themen auf, sollen lebensweltorientiert sein und dem Glauben "Hand und Fuß" geben. Teilnehmer gehen vor Ort eine Aufgabe an - in der Umgebung, deren Bedingungen und Probleme sie kennen. So waren Eberbacher u.a. 2009 an der Gestaltung von Kindergartenaußenanlagen in Zwingenberg beteiligt und haben zuletzt 2013 in Waldbrunn hinter der Katzenbuckeltherme einen Lehrpfad eingerichtet. (fhs)

Zwar zeigten sich Jugendliche durchaus begeistert von der Herausforderung, eine gestellte Aufgabe in nur drei Tagen meistern zu müssen. Dabei erhalten sie auch Unterstützung von Erwachsenen und bekommen Mittel an die Hand.

Aber im Gegensatz zu Kallas eigener Jugendarbeit-Aktivenzeit hat sich die Bereitschaft Jugendlicher verändert, über einen fest vereinbarten Zeitraum verlässlich an einer Sache dran zu bleiben und den eigenen Lebensalltag vorübergehend auch einmal ganz darauf abzustellen.

"Das ist ein Phänomen, dass nicht auf die Kirche allein beschränkt ist. Schauen Sie sich die Vereine an," weiß Kalla. Im Gegensatz zu früher haben Jugendliche heute eher mehr als weniger Möglichkeiten, sich in ihrer Freizeit mit etwas zu beschäftigen.

Kalla: "Die Jugendarbeit, die ich von meiner Jugend kenne, die gibt es so nicht mehr." Durch andere Schulanforderungen (G 8) und anderweitige Aktivitäten hat das auf Regelmäßigkeit und Dauer angelegte Mitmachen etwa in einer der Jugendgruppen der katholischen Gemeinden nachgelassen.

Hinzu komme, dass unter den Aktiven Jugendleitern in Eberbach gerade ein (Orts-) Wechsel anstehe. Und: "Die Interessen der Jugendlichen sind heute völlig anders gelagert" umschreibt Kalla das Kommunikationsverhalten Jugendlicher mittels Smartphone und in Sozialen Netzwerken.

Das stellt ebenfalls einen Zeit- und Kapazitätsfaktor dar. Im gesamten Gebiet der Seelsorgeenheat Eberbach weiß Kalla, wenn vier Leute zu einem Treffen erscheinen, sei das schon bemerkenswert. Kalla: "Es ist nicht so, dass wir nichts haben. Die Kirchengemeinde unterhält sogar eine WhatsApp-Gruppe, aber die Jugend bewegt sich in anderen Bereichen als in denen, die sich die Leute in der Kirchengemeinde wünschen." So bleibe Eberbach auch dieses Jahr ein weiteres Mal der 72-Stunden-Aktion fern, bei der im Dekanat Buchen-Mosbach zwölf Gruppen im entsprechenden Koordinierungskreis registriert sind. Die nächstgelegenen sind zwei Buchener Gruppen und Pfadfinder aus Mosbach.

Eberbachs katholische Seelsorgeeinheit zählt zum östlichen Dekanat, obwohl die Kirchengemeinden größtenteils zum Rhein-Neckar-Kreis gehören. Deshalb ging hier der Aufruf des Heidelberger Landrats Stefan Dallinger als Botschafter der 72-Stunden-Aktion im Rhein-Neckar-Kreis im Januar ins Leere, sich an dieser "begrüßenswerten Aktion" im Dekanat Heidelberg-Weinheim zu beteiligen.

In dieser Kirchengebietskörperschaft sind ebenfalls zwölf teilnehmende Gruppen notiert. Das Dekanatsjugendbüro in Heidelberg rechnet aber noch mit zwei weiteren Meldungen.