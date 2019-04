Eberbach. (pol/mare) Ein 19-Jähriger ist am Freitagabend betrunken ausgerastet und hat andere Jugendliche und Rettungssanitäter angegriffen. Ein 15-Jähriger wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Aber der Reihe nach: Gegen 22.25 Uhr kam es in der Wilhelm-Blos-Straße zunächst wohl zu einem Streit, an dem ein 19-Jähriger beteiligt war. Der 15-Jährige kam hinzu und wollte sich bei ihm erkundigen, was los sei. Daraufhin stieß der 19-Jährige den Jugendlichen aber zu Boden, wobei dieser sich am Kopf verletzte.

Die 14-jährige Begleiterin des 15-Jährigen verständigte einen Rettungswagen und kümmerte sich um den Verletzten. Beim Eintreffen Sanitäter saß der 15-Jährige auf einem Bordstein und hatte den Kopf in den Nacken gelegt, um seine Blutungen zu stillen.

Als die Sanitäter ihn behandeln wollten, kam der 19-Jährige zurück und trat dem 15-Jährigen ins Gesicht.

Zudem schlug er die 14-Jährige auf den Oberkörper. Außerdem griff der 19-Jährige einen 26-jährigen Sanitäter an: Er packte ihn an der Jacke und zog ihn von dem 15-Jährigen weg. Dann warf der 19-Jährige eine halb volle 1,5 Liter PET-Flasche nach den Sanitätern und bespuckte diese.

Der 19-Jährige wurde dann von einem Begleiter von den Sanitätern weggezogen, sodass diese den 15-Jährigen behandeln konnten. Der 19-jährige Übeltäter flüchtete danach.

Die Polizei wurde alarmiert und fahndete sofort nach dem 19-Jährigen. Dabei stießen die Beamten auf eine neunköpfige Gruppe junger Männer auf den Fußweg zwischen Bahnhof und Parkplatz Gleisdreieck. Darunter war der gesuchte 19-Jährige - er hatte Blut an der ganzen Kleidung.

Er wurde festgenommen und aufs Polizeirevier gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der 19-Jährige verbrachte die Nacht auf dem Revier und wurde am Morgen entlassen.

in Gewahrsam genommen und am nächsten Morgen aus diesem wieder entlassen.

Der 15-Jährige zog sich erhebliche Gesichtsverletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die beiden Rettungssanitäter wurden nicht verletzt.

Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Sanitäter ermittelt.