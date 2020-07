Eberbach. (pol/rl) Zu einer Schlägerei zwischen mehreren jungen Männern kam es in der Neckaranlage am Montagnachmittag. Laut Polizeibericht war zwischen 17 und 18 Uhr ein zunächst verbaler Streit zwischen einem 19-Jährigen und einem 21- und 29-Jährigen eskaliert.

Der 19-Jährige hatte sich anfangs mit mehreren Freunden in der Neckaranlage aufgehalten. Die beiden älteren Männer kamen in Begleitung eines Jugendlichen dazu, wonach der Streit begann. Nach einem Wortgefecht schlugen und traten der 21- und der 29-Jährige auf den 19-Jährigen ein. Danach liefen die Angreifer in Richtung Berufsschule davon.

Der 19-Jährige wurde im Gesicht und am Kopf verletzt. Medizinische Hilfe wollte er selbstständig in Anspruch nehmen. Das Polizeirevier Eberbach nahm die Ermittlungen gegen den 21- und den 29-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Die Namen der beiden Angreifer sind der Polizei bekannt.