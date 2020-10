Von Martina Birkelbach

Eberbach. Schon als Kind hat Zita Stumpf gerne genäht, mit ihrer Oma Herta unter anderem viele Puppenkleider entworfen und selbst geschneidert. Während ihrer Zeit an der Realschule hat sie einige Praktika gemacht; unter anderem hat sie auch während der Sommerferien im vergangenen Jahr ein freiwilliges Praktikum im "Das Atelier – Mode, Stoffe und Design" in der Friedrichstraße absolviert. Danach stand für die 16-Jährige fest: "Das ist mein Beruf".

Carmen Back (52) hat nach dem Abitur am Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium in Sinsheim eine Schneiderlehre absolviert. Anschließend studierte sie Bekleidungstechnik in Aschaffenburg. Seit 1991 gibt es das "Das Atelier – Mode, Stoffe und Design" in der Friedrichstraße 11, das sie gemeinsam mit ihrem Mann Sascha Back führt. Derzeit hat sie fünf Mitarbeiter in der Werkstatt, im Ladengeschäft sind sie zu viert.



"Ich habe sofort gemerkt, dass Zita wahnsinnig begabt ist. Auch die anderen Mitarbeiter waren schnell überzeugt, dass sie unbedingt etwas in diesem Bereich machen muss", sagt Geschäftsführerin und Ausbilderin Carmen Back. Eine Woche nach dem Praktikum bereits lag die Bewerbung vor. Zita absolvierte ihren Realschulabschluss und startete direkt nach den Sommerferien ihre Ausbildung. Mitten in Corona – doch das sehen Back und Zita gelassen. Sie halten sich an die Regeln, halten Abstand, tragen Mundschutz (natürlich selbst genähten).

Während des Lockdowns war auch an der Realschule Online-Unterricht angesagt. "Zum Abschluss hin wurde dann immer jeweils die halbe Klasse vor Ort unterrichtet. Wir wurden gut vorbereitet. Es waren auch ganz normale Abschlussprüfungen, konzentriert auf die Hauptfächer", sagt Zita. Natürlich ist es für sie mit Mundschutz "anfangs etwas ungewohnt gewesen". Inzwischen hat sie sich daran gewöhnt. Mit ihren Freunden hat sie während des Lockdowns gechattet, "das war alles kein größeres Problem".

Zita Stumpf (16 Jahre) hat im Sommer an der Eberbacher Realschule ihren Mittlere-Reife-Abschluss gemacht, dann ihre Ausbildung begonnen. Noch ist sie immer montags im Betrieb, den Rest der Woche in der Justus-von-Liebig-Schule in Mannheim. Das zweite und dritte Ausbildungsjahr wird sie voraussichtlich an einer Schule in Karlsruhe absolvieren. Entweder im Wechsel zwei Tage Schule und drei Tage Betrieb oder im Blockunterricht; noch steht das nicht fest.



Zita ist jetzt im ersten Ausbildungsjahr immer montags im Atelier, die restliche Woche verbringt sie an der Justus-von-Liebig-Schule in Mannheim. "Zu Beginn waren wir zwölf Schüler, jetzt sind wir meist nur noch acht", sagt sie. Einige haben bereits wieder aufgehört. Back: "Schneiderin ist ein aussterbender Beruf. Und es gibt kaum noch Ausbildungsbetriebe." Der letzte Lehrling im Atelier? Back überlegt, "das ist schon ein paar Jahre her". "Wir hatten immer zu wenig Zeit, zu wenig Platz und zu wenig Mitarbeiter. Ein Azubi braucht insbesondere zum Ende der Ausbildung hin eine Vollzeitbetreuung".

Auch Backs Tochter Katarina hat Schneiderin gelernt, "vor zehn Jahren hat sie anfangs in Klassen mit an die 30 Schüler gesessen, etwa zwölf haben dann die Gesellenprüfung absolviert". Corona ist für Zita auch in ihrer Klasse kein Problem, auch da es nur so wenig Schüler sind. "Wir haben Einbahnstraßen, Masken und Hygienemaßnahmen. Jeder hat seinen eigenen Platz mit eigener Nähmaschine; es gibt genügend Abstand". In der fast täglichen Zugfahrt nach Mannheim trägt Zita selbstverständlich eine Maske und sie versucht immer Abstand zu anderen zu halten. "Eigentlich ist auch das problemlos, nur es gibt immer wieder Menschen im Zug, die ihre Maske nicht hoch bis über die Nase ziehen."

Back hatte das Atelier in den gesamten Corona-Zeiten immer geöffnet; eine Mitarbeiterin hat von zu Hause aus gearbeitet. "Wir haben Masken genäht", sagt sie. Mehrere tausend davon hat das Team damals vielen sozialen Einrichtungen, unter anderem der GRN-Klinik gespendet.

Wie Back sich erinnert, gab es früher viel mehr Schneidereien in Eberbach, "heute sind es nur noch eine Handvoll". Schneider/in ist auch kein "geschützter Beruf. Jeder kann sich so nennen, auch ohne eine Ausbildung absolviert zu haben. "Ausbilden darf nur, wer den Meister oder eben die Ausbildereignungsprüfung absolviert hat". Ihrer Meinung nach hat Corona vielleicht auch zu einer Art "Umdenken" geführt. Früher wurde alles geflickt und genäht, es wurde auf Kleidungsstücke geachtet. Dann kamen immer mehr Billigläden, die zum Kauf und zum schnellen Entsorgen animierten.

"Gerade in Corona-Zeiten haben die Menschen ihre Kleiderschränke durchgeschaut. Sie haben Sachen gefunden, die einfach nur verändert werden mussten. Sie haben wieder Wert auf die älteren Kleidungsstücke gelegt", sagt Back. Ihrer Meinung nach findet "Nachhaltigkeit und Recyceln" wieder mehr Anklang. "Und das finde ich super."

Zita ist weiterhin begeistert vom Schneidern: "Es macht Spaß, aus einem Stück Stoff etwas herzustellen oder zu etwas zu reparieren. Man sieht, dass man etwas gemacht hat." Und so kürzt die 16-jährige Hosen, näht eigene Kinderhosen und Kissen mit Reißverschlüssen und natürlich auch Masken. Selbstverständlich gibt es auch in diesem Beruf besondere Herausforderungen. Dazu gehören für Back unter anderem: "Gardekostüme. Viele unterschiedliche Mädchen und Figuren – und alle sollen gleich aussehen". Auch Kleidungsstücke für Menschen mit Problemfiguren können Schneiderinnen herausfordern, ebenso "Lieblingsteile nachnähen". Zita: "Man sieht am Ende des Tages das Ergebnis, man macht Menschen glücklich – genau so habe ich mir meine Arbeit vorgestellt".

Und von Corona lässt sich die 16-Jährige auf ihrem beruflichen Lebensweg nicht beeinflussen. Sie hofft, dass sie vom Atelier in drei Jahren übernommen wird und da stehen die Chancen "bislang sehr gut".