127 Mal wurde beim Impftag am Mittwoch in der Eberbacher Stadthalle ein Piks gesetzt. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. Eigentlich war am Mittwoch ein Großimpftag in der Stadthalle geplant. Doch der fiel etwas bescheidener aus, als vor Wochen noch gedacht. Denn der Stadt Eberbach waren vom Impfzentrum des Rhein-Neckar-Kreises ursprünglich über 500 Impfdosen gegen Covid 19 zugesagt worden. Man hatte daher für diese Woche mit dem Dienstag und dem Mittwoch auch zwei Impftage eingeplant und in der Bevölkerung um rege Teilnahme geworben.

Die Anmeldungen tröpfelten aber zunächst nur spärlich ein, weshalb man sich entschloss, nur noch am Mittwoch zu impfen. Und ließ sogar Spontanimpfwillige zu.

"Insgesamt wurden 127 Dosen verimpft", gibt stellvertretende Ordnungsamtsleiterin Bärbel Preißendörfer Auskunft. Davon erhielten 46 Personen ihre Erstimpfung mit dem Vakzin "Moderna", und 81 den Impfstoff "Janssen" von Johnson und Johnson verabreicht. Eine Person wurde laut Preißendörfer aus nicht genannten Gründen zurückgewiesen. Und einige wenige Angemeldete erschienen einfach nicht, ohne sich abzumelden. Ein Eberbacher Messebauer hatte im Vorfeld Stellwände, Tische und Stühle im großen Saal aufgebaut. Eine Mitarbeiterin der Stadt nahm die Impfwilligen im Foyer in Empfang und gab ihnen Datenblätter mit. Nach kurzer Wartezeit ging’s dann in den Saal, wo ein Aufklärungsgespräch mit Fragen zu Vorerkrankungen, Medikamenteneinnahme und dergleichen folgte. Schon war man in der provisorischen Kabine bei einem der Impfteams, wo nochmals medizinische Aufklärung gemacht wurde, ehe der möglicherweise lebensrettende Piks in einen Oberarm gesetzt wurde. Ein Pflästerchen drauf – und das war’s dann.

Vor der Bühne warteten Helfer der örtlichen DLRG und überwachten die Einhaltung der viertelstündigen Wartezeit, ehe einem wieder der Impfpass ausgehändigt und man ins Freie entlassen wurde. Mit zwei Mann war auch die Feuerwehr beim Einweisen im Einsatz. Die Stadt Eberbach stellte fünf Mitarbeiter für die Aktion. Am 8. September sollen die mit "Moderna" Geimpften ihre zweite Injektion erhalten. Ob dann auch wieder die Einmalimpfung von Johnson & Johnson verabreicht wird, sei noch unklar, sagte Preißendörfer. Jedenfalls seien alle mit dem Ablauf des Impftages zufrieden: "Es lief alles planmäßig".